Його не спинити: Кіану Рівз пожертвував майже весь гонорар за "Матрицю" на благодійність
Кіану Рівз відомий своєю щедрістю. Актор регулярно жертвує кошти на різні соціальні проекти, дарує дорогі подарунки колегам по зйомках і перераховує суми на медичні дослідження. Причому Рівз намагається зробити це анонімно.
Тому тільки недавно стало відомо, що майже весь гонорар за перший фільм "Матриця" 1999-го року – а це 10 мільйонів доларів плюс 25 мільйонів з касових зборів фільму – він витратив на благодійність.
Актор перерахував 70 його відсотків до фонду, що займається дослідженнями в області лейкемії.
Справа в тому, що Кіану багато років був опікуном молодшої сестри Кім, яка боролася з цим захворюванням. Він допомагав їй в період реабілітації і навіть продав будинок, щоб переселитися ближче до сестри. "Вона завжди була поруч зі мною, а я завжди буду підтримувати її", – говорив Рівз.
Також він організував власний благодійний фонд допомоги хворим на рак. При цьому актор не давав йому свого імені і не розголошував інформацію. "Головне, щоб вони робили свою справу", – уклав він.
Кіану Рівз на зйомках нової "Матриці" (фото: Warner Bros. Pictures)
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