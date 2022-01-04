Його не спинити: Кіану Рівз пожертвував майже весь гонорар за "Матрицю" на благодійність

Кіану Рівз відомий своєю щедрістю. Актор регулярно жертвує кошти на різні соціальні проекти, дарує дорогі подарунки колегам по зйомках і перераховує суми на медичні дослідження. Причому Рівз намагається зробити це анонімно.

Тому тільки недавно стало відомо, що майже весь гонорар за перший фільм "Матриця" 1999-го року – а це 10 мільйонів доларів плюс 25 мільйонів з касових зборів фільму – він витратив на благодійність. Актор перерахував 70 його відсотків до фонду, що займається дослідженнями в області лейкемії.