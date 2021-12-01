Кидала в мене комп'ютерами: переможець "Танців з зірками" розкрив правду про стосунки з Могилевською

"Вона в мене кидали комп'ютерами", - зізнався Кузьменко.

Пара старанно і багато працювала в залі, адже артистка дуже хотіла здобути перемогу на шоу.

Наталія Могилевська та ігор Кзьменко лаялися на репетиціях (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Ми тренувалися 12 годин на день. Кожен день з ранку до ночі! Коли я танцював з Могилевською, я з Києва до Одеси не міг приїхати. Я з нею лаявся. У мене там сім'я, батьки. Я хотів хоча б їх відвідати, вона мене не пускала. Але я вдячний їй, я потім з цими вміннями прийшов в наступний сезон", - зазначив Ігор.

Також він розповів про закулісні інтриги на проекті. Так, після чергового з'ясування стосунків співачка захотіла поміняти партнера, але Кузьменко дізнався про це лише від своїх друзів і кастинг-відділу. Продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк навіть всерйоз збирався прибрати Кузьменко з проекту.

"Ми станцювали перший-другий ефір і почали з нею дуже сильно лаятися. Ми посварилися, і вона на мене поскаржилася. Лаялися-лаялися, мені дзвонять дівчата з кастингу і кажуть: "Вова сказав нам тебе поміняти. Що робити?". Вова каже:"Поміняйте Кузьменко на Леонова". Дзвонить йому:"Макс, ти зараз повинен приїхати на проби з Могилевською". А Макс їхав зустрічати дружину з аеропорту. Він каже: "Вова, у мене дружина прилітає, я не можу її не зустріти. Давай я зустріч і приїду". Вова відповідає: "Або зараз або ніколи!". Макс каже:"Значить ніколи!". Ось така історія", - розповів Ігор.