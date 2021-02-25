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Кім Кардашян показала рідкісне фото молодшого сина: він неймовірний!

Новость на русском → США, Четвер 25 лютого 2021 19:16
Кім Кардашян показала рідкісне фото молодшого сина: він неймовірний! Кім Кардашьян з молодшим сином (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян, яка зараз переживає нелегкі часи розлучення з Каньє Уестом, намагається максимально відгородити від цього дітей. За словами джерел, наближених до пари, колишнє подружжя легко врегулювало всі питання, щоб це ніяк не зачепило 7-річну Норт, 5-річного Сейнта, 3-річну Чикаго, а також однорічного Псалма.

Також зірка намагається приділяти їм багато уваги, заодно викладаючи для фанатів нові кумедні знімки з дітьми.

Останнє фото в блозі зірки присвячене молодшому синові, якому в травні виповниться 2 роки. Дитина, що помітно підросла, позує в коричневому костюмі та білих кросівках. Малюк дивиться в камеру з цікавістю і недовірою.

"Найбільш солодкий хлопчик! Тут нічого не скажеш, але у нього найбільш заразлива посмішка! Я люблю тебе, дитинко Псалм", - написала Кім під фото, не стримуючи емоцій.

Кім Кардашян показала рідкісне фото молодшого сина: він неймовірний!Молодший син Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Хлопчик викликав бурю почуттів також і у багатомільйонної армії фанатів бізнесвумен і багатодітної мами. "Найбільш гарненький хлопчик у світі", "Чарівний Псалм", "Маленький улюбленець", "Просто захоплює дух! А чи можемо ми побачити цю посмішку?", - не можуть намилуватися фоловери.

Раніше ми писали про те, як своєю стрункою фігурою підкорила 41-річна Кортні Кардашян, старша сестра Кім.

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