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Кім Кардаш'ян влаштувала піжамну вечірку на приватному літаку

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Четвер 03 лютого 2022 10:29
Кім Кардаш'ян влаштувала піжамну вечірку на приватному літаку Кім із подругами (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Сергій Кулик

Кім Кардаш'ян влаштувала приватну піжамну вечірку для подруг Олівії Пірсон та її двоюрідної сестри, іменинниці Наталі Халкро

Кім поділилася у своїй стрічці Інстаграм милими новими фотографіями зі своїми подругами Олівією Пірсон та Наталі Халкро

Кім Кардаш'ян разом із подругою Олівією Пірсон шикарно відсвяткували 34-річчя акторки Наталі Халкро. Дівчата переодяглися і влаштували вечірку в рожевих піжамах на борту приватного літака. Кім Кардаш'ян влаштувала піжамну вечірку на приватному літакуКім вирушила у подорож зі своїми подругами (фото: instagram.com/kimkardashian)

На фотографіях дівчата позували у різних нарядах бренду SKIMS, яким володіє Кардаш'ян. Зірка реаліті-шоу була одягнена в крихітний укорочений топ з короткими рукавами та шорти-боксери, Олівія - у майку та легінси, а Наталі - у вкорочену майку та короткі шорти.

Закриваючи пост, Кім зробила фотографію після пробудження від сну, з розпатланим волоссям, розкинутими руками і величезним позіханням.

Кім Кардаш'ян влаштувала піжамну вечірку на приватному літакуКім у SKIMS на приватному літаку (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Піжамна вечірка в піжамі на честь дня народження @nataliehalcro!!!! Люблю тебе, Нет! Стань членом клубу "Жени чи помри", - підписала свою посаду телезірка.

Раніше ми писали про те, що Кім Кардашьян стала обличчям нової рекламної кампанії Balenciaga

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