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Kim Kardash'yan stala litsom novoy reklamnoy kampanii Balenciaga 61 / 5 000 Результаты перевода Кім Кардашьян стала обличчям нової рекламної кампанії Balenciaga

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Середа 02 лютого 2022 09:29
Kim Kardash'yan stala litsom novoy reklamnoy kampanii Balenciaga 61 / 5 000 Результаты перевода Кім Кардашьян стала обличчям нової рекламної кампанії Balenciaga Кім Кардашьян (фото: Balenciaga)
Автор: Сергій Кулик

Бренд Balenciaga випустив другу частину рекламної кампанії авторства фотографа Стефа Мітчелла.

У ній знялися Кім Кардаш'ян, французька актриса Ізабель Юппер,моделі Марі Аньєс Дьєн і Томмі Блю. Зйомки кампейну пройшли у гостях у знаменитостей.

Кім Кардашьян зазнала багатьох змін стилю протягом багатьох років, але в даний час вона знаходиться в тісному зв'язку Balenciaga. Зважаючи на все, не випадково саме вона стала головною героїнею зйомки.

Зйомка була проведена в максимально комфортному для зірки місці - у власному будинку в Калабасасі. На кадрах Кім постала в чорному костюмі, що обтягує, і салатовою сумкою. Ці речі можна купити на сайті бренду.

На інших фото зірка стоїть леопардовій шубі зі штучного хутра та приталеному вовняному жакеті.

Kim Kardash'yan stala litsom novoy reklamnoy kampanii Balenciaga 61 / 5 000 Результаты перевода Кім Кардашьян стала обличчям нової рекламної кампанії Balenciagaфото:instagram.com/fazquarterly

Kim Kardash'yan stala litsom novoy reklamnoy kampanii Balenciaga 61 / 5 000 Результаты перевода Кім Кардашьян стала обличчям нової рекламної кампанії Balenciagaфото:instagram.com/fazquarterly

Щоб відобразити Ізабель Юппер у своєму новому кампейні, команді бренду довелося вирушити на її віллу у Франції.

Kim Kardash'yan stala litsom novoy reklamnoy kampanii Balenciaga 61 / 5 000 Результаты перевода Кім Кардашьян стала обличчям нової рекламної кампанії Balenciagaфото:instagram.com/fazquarterly

Kim Kardash'yan stala litsom novoy reklamnoy kampanii Balenciaga 61 / 5 000 Результаты перевода Кім Кардашьян стала обличчям нової рекламної кампанії Balenciagaфото:instagram.com/fazquarterly

Kim Kardash'yan stala litsom novoy reklamnoy kampanii Balenciaga 61 / 5 000 Результаты перевода Кім Кардашьян стала обличчям нової рекламної кампанії Balenciagaфото:instagram.com/fazquarterly

Kim Kardash'yan stala litsom novoy reklamnoy kampanii Balenciaga 61 / 5 000 Результаты перевода Кім Кардашьян стала обличчям нової рекламної кампанії Balenciagaфото:instagram.com/fazquarterly

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