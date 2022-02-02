Kim Kardash'yan stala litsom novoy reklamnoy kampanii Balenciaga 61 / 5 000 Результаты перевода Кім Кардашьян стала обличчям нової рекламної кампанії Balenciaga

У ній знялися Кім Кардаш'ян, французька актриса Ізабель Юппер,моделі Марі Аньєс Дьєн і Томмі Блю. Зйомки кампейну пройшли у гостях у знаменитостей.

Кім Кардашьян зазнала багатьох змін стилю протягом багатьох років, але в даний час вона знаходиться в тісному зв'язку Balenciaga. Зважаючи на все, не випадково саме вона стала головною героїнею зйомки.

Зйомка була проведена в максимально комфортному для зірки місці - у власному будинку в Калабасасі. На кадрах Кім постала в чорному костюмі, що обтягує, і салатовою сумкою. Ці речі можна купити на сайті бренду.

На інших фото зірка стоїть леопардовій шубі зі штучного хутра та приталеному вовняному жакеті.

фото:instagram.com/fazquarterly

фото:instagram.com/fazquarterly

Щоб відобразити Ізабель Юппер у своєму новому кампейні, команді бренду довелося вирушити на її віллу у Франції.

фото:instagram.com/fazquarterly

фото:instagram.com/fazquarterly

фото:instagram.com/fazquarterly

фото:instagram.com/fazquarterly