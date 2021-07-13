ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кім Кардашьян захопила формами в наймоднішому бікіні літа 2021

Новость на русском →
США, Вівторок 13 липня 2021 22:22
Кім Кардашьян захопила формами в наймоднішому бікіні літа 2021 Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Кім Кардашьян зараз ще більш активна в мережі, ніж раніше. Актриса, яка переживає непростий період розлучення з Каньє Уестом, схоже, вже відійшла від усієї історії і поринула в радості життя: материнство, робочі проекти і спілкування з сестрами.

Так, новий пост вона присвятила підтримці молодшої з них - Кендалл Дженнер, яка почала випускати текілу. І вибрала вельми оригінальний спосіб, запостивши себе у спокусливому бікіні.

Кім позує в смарагдового відтінку купальнику, зшитого з модної тканини "жатка". Ця модель просто підкорила інста-простір і вважається однією з найбільш трендових в цьому році. Кардашьян вибрала модель з топом і трусиками з високою посадкою. На її фігурі " пісочний годинник" вона виглядала дуже вигідно.

Кім Кардашьян захопила формами в наймоднішому бікіні літа 2021Кім Кардашьян захопила формами в наймоднішому бікіні літа 2021Кім Кардашьян захопила формами в наймоднішому бікіні літа 2021Кім Кардашьян захопила формами в наймоднішому бікіні літа 2021Кім Кардашьян захопила формами в наймоднішому бікіні літа 2021 Кім Кардашьян з текілою сестри і в модному купальнику (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пляжний образ доповнили золотий ланцюжок і хрестик, а ще тонкий ланцюжок на талії. Також Кім прихопила з собою зелену бейсболку, яка відмінно пасує до купальника. Зверху на ній красувався логотип бренду Кендалл Дженнер. У підписі Кім пояснила, що так вона підтримує свою молодшу сестру. "І ми любимо це!",- приєдналася до них ще одна бізнесвумен з цього сімейства Кайлі Дженнер.

Нагадаємо, нещодавно Кендалл показала новий стильний образ, який легко повторити. Беремо до уваги!

Читайте LITE в Google News
пляж фигура стиль мода Кім Кардашян
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Синоптик ошелешив українців прогнозом на осінь: вдарять морози і піде сніг
Синоптик ошелешив українців прогнозом на осінь: вдарять морози і піде сніг