Ідеально на літо: Кендалл Дженнер показала "соковитий" total look на вихід
Кендалл Дженнер - одна з молодших сестер знаменитого сімейства Кардашьян-Дженнер - відома своїм особливим стилем. На відміну від кричущих спокусливих луків, які вибирають Кім і Кайлі, вона обожнює простий крій, оверсайз і багатошаровість.
Новий образ, який дівчина вибрала для виходу в світ, вийшов неймовірно вдалим. Варто взяти до уваги!
Незважаючи на те що Кендалл показала тільки фрагмент свого аутфіта, головні його деталі можна відмінно розглянути. Модель віддала перевагу класичним штаням зі стрілками, які доповнила вишуканими човниками і об'ємною сумочкою. Головна родзинка вбрання - колір. Всі речі Кендалл підібрала в соковитому помаранчевому відтінку. Образ миттєво з ділового став літнім і безтурботним. У такому вбранні Дженнер вирушила на баскетбол, як видно, щоб підтримати свого хлопця.
Деталі лука Кендалл (фото: instagram.com/kendalljenner)
До слова, Кендалл обожнює "сонячні" цитрусові відтінки, особливо якщо справа стосується аксесуарів. Не так давно вона показала, що жовта сумочка від Burberry, що за формою нагадує часточку лимона, відмінно впишеться в будь-який образ.
Також модель демонструвала, що пристрасть до помаранчевого відбилася і на виборі бікіні.