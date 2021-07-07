ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ідеально на літо: Кендалл Дженнер показала "соковитий" total look на вихід

Новость на русском →
США, Середа 07 липня 2021 19:28
Ідеально на літо: Кендалл Дженнер показала "соковитий" total look на вихід Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер - одна з молодших сестер знаменитого сімейства Кардашьян-Дженнер - відома своїм особливим стилем. На відміну від кричущих спокусливих луків, які вибирають Кім і Кайлі, вона обожнює простий крій, оверсайз і багатошаровість.

Новий образ, який дівчина вибрала для виходу в світ, вийшов неймовірно вдалим. Варто взяти до уваги!

Незважаючи на те що Кендалл показала тільки фрагмент свого аутфіта, головні його деталі можна відмінно розглянути. Модель віддала перевагу класичним штаням зі стрілками, які доповнила вишуканими човниками і об'ємною сумочкою. Головна родзинка вбрання - колір. Всі речі Кендалл підібрала в соковитому помаранчевому відтінку. Образ миттєво з ділового став літнім і безтурботним. У такому вбранні Дженнер вирушила на баскетбол, як видно, щоб підтримати свого хлопця.

Ідеально на літо: Кендалл Дженнер показала &quot;соковитий&quot; total look на вихідДеталі лука Кендалл (фото: instagram.com/kendalljenner)

До слова, Кендалл обожнює "сонячні" цитрусові відтінки, особливо якщо справа стосується аксесуарів. Не так давно вона показала, що жовта сумочка від Burberry, що за формою нагадує часточку лимона, відмінно впишеться в будь-який образ.

Також модель демонструвала, що пристрасть до помаранчевого відбилася і на виборі бікіні.

Читайте LITE в Google News
мода модель Кендалл Дженнер
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Син Андрія Шевченка став футбольною зіркою у Англії і може ніколи не зіграти за збірну України
Син Андрія Шевченка став футбольною зіркою у Англії і може ніколи не зіграти за збірну України