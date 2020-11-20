Кім Кардашьянт підкорила мережу спокусливими формами у відвертому боді з латексу

Зірка виглядає просто чудово

Кім Кардашьян останнім часом просто засипала шанувальників новинками своїх брендів. Спочатку одна з найуспішніших бізнес-вумен представила чергову колекцію косметики KKW Beauty, потім - новинки одягу для дому від Skims, тепер настав час оновити парфумерний гардероб. Кім підготувала нову серію ароматів KKW Fragrance. Як завжди, для промо своїх продуктів багатодітна мама з'явилася в незвичайному і спокусливому образі, який просто підірвав мережу вкорте.

Кім у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/kimkardashian; instagram.com/KKWFRAGRANCE)

Кім одягла боді з темно-сірого латексу, яке підкреслило її апетитні форми. До відвертого вбрання вона підібрала босоніжки на шпильці з незвичайними ремінцями, що обвивають ікри, наче змійка. Великі сережки-кільця і масивні браслети завершили образ, надавши йому гламурну нотку. Зірці знову зробили одну з фірмових зачісок: зібране на потилиці і заплетене в хитромудру косу волосся виглядало просто і стильно. На одному з кадрів волосся прикрасили шпильки-брошки у вигляді крихітних духів, купюр і кристалів.

"Кожен кристал унікальний по-своєму. Crystal Rose - це чудовий квітковий аромат з бурштиновими східними нотами, Crystal Vanilla - прекрасний гурманський аромат, смачний і їстівний, Peach виділяється яскраво вираженим фруктовими і квітковими нотками. Я люблю всі три і міняю їх. В залежності від мого настрою", - розповіла зірка про новинки.

Раніше ми писали, що Кім показала стильний образ в сукні з хижим принтом.