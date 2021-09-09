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Кім була права: Леся Нікітюк звела з розуму спокусливими фото в латексному костюмі

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Четвер 09 вересня 2021 12:33
Кім була права: Леся Нікітюк звела з розуму спокусливими фото в латексному костюмі Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Українська ведуча Леся Нікітюк, яка днями похвалилася, що їй написала в особисті повідомлення сама Кім Кардашян, приголомшила шанувальників спокусливим фотосетом у пікантному вбранні.

33-річна зірка опублікувала в Instagram серію кадрів, на яких позує в чорному латексному комбінезоні.

Вибір вбрання невипадковий, адже американська світська левиця Кім Кардашьян славиться своєю любов'ю до латексу і нерідко робить фото в ньому.

Леся постала в облягаючому костюмі з корсетом і глибоким декольте, який доповнила взуттям на шпильці і бежевим тренчем.

Кім була права: Леся Нікітюк звела з розуму спокусливими фото в латексному костюміКім була права: Леся Нікітюк звела з розуму спокусливими фото в латексному костюмі

"Давайте домовимось, раз і назавжди! Я виставляю фотки, ви лайкаєте і пишете в коментах, що я Amazing", - написала Нікітюк під кадрами у вечірньому сквері.

Пізніше леді Ле виклала ще одну порцію еротичних фото - цього разу вона була без тренча, зате в сонцезахисних окулярах і з шаурмою в руках. Ведуча приймала ефектні пози і чуттєво відкрила губи.

"Шаурма як у Кім", - зазначила артистка.

Кім була права: Леся Нікітюк звела з розуму спокусливими фото в латексному костюміКім була права: Леся Нікітюк звела з розуму спокусливими фото в латексному костюміКім була права: Леся Нікітюк звела з розуму спокусливими фото в латексному костюмі

Леся Нікітюк похвалилася спокусливими формами в латексному вбранні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У коментарях фоловери захопилися образом і красою Нікітюк і жартома відзначили, що Кім була права, адже українська ведуча дійсно дивовижна.

  • Такі фото гріх не лайкнути
  • Кім була права! Ти реально amazing
  • Гарнюня! Вогонь
  • Шалено красива
  • Шикарна
  • So amazing
  • Чудова. Просто супер
  • Чого тут коментувати, хороша і все
  • Зірка!!!
  • Уххх, яка ти бомбезна!
  • Не ну це Вогонь вогнище
  • Богиня!
  • Ось це шаурма
  • Карколомна!

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розповіла правду про відносини з Сергієм Притулою.

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