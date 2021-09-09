Кім була права: Леся Нікітюк звела з розуму спокусливими фото в латексному костюмі
Українська ведуча Леся Нікітюк, яка днями похвалилася, що їй написала в особисті повідомлення сама Кім Кардашян, приголомшила шанувальників спокусливим фотосетом у пікантному вбранні.
33-річна зірка опублікувала в Instagram серію кадрів, на яких позує в чорному латексному комбінезоні.
Вибір вбрання невипадковий, адже американська світська левиця Кім Кардашьян славиться своєю любов'ю до латексу і нерідко робить фото в ньому.
Леся постала в облягаючому костюмі з корсетом і глибоким декольте, який доповнила взуттям на шпильці і бежевим тренчем.
"Давайте домовимось, раз і назавжди! Я виставляю фотки, ви лайкаєте і пишете в коментах, що я Amazing", - написала Нікітюк під кадрами у вечірньому сквері.
Пізніше леді Ле виклала ще одну порцію еротичних фото - цього разу вона була без тренча, зате в сонцезахисних окулярах і з шаурмою в руках. Ведуча приймала ефектні пози і чуттєво відкрила губи.
"Шаурма як у Кім", - зазначила артистка.
Леся Нікітюк похвалилася спокусливими формами в латексному вбранні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
У коментарях фоловери захопилися образом і красою Нікітюк і жартома відзначили, що Кім була права, адже українська ведуча дійсно дивовижна.
- Такі фото гріх не лайкнути
- Кім була права! Ти реально amazing
- Гарнюня! Вогонь
- Шалено красива
- Шикарна
- So amazing
- Чудова. Просто супер
- Чого тут коментувати, хороша і все
- Зірка!!!
- Уххх, яка ти бомбезна!
- Не ну це Вогонь вогнище
- Богиня!
- Ось це шаурма
- Карколомна!
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розповіла правду про відносини з Сергієм Притулою.