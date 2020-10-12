Клон: 12-річна дочка Мілли Йовович захопила мережу красою і схожістю зі знаменитою мамою

Старша дочка Міли Йовович – 12-річна Евер Габо Андерсон – пішла по стопах мами. Дівчинка з самого юного віку бере участь у численних зйомках і вже може похвалитися неординарними досягненнями. Вона знялася в декількох голлівудських фільмах, включаючи "Обитель зла: Остання глава", а також "Чорна вдова". І ось – нове досягнення юної актриси. Евер зіграє Венді в екранізації казки "Пітер Пен". Зараз дівчинка перебуває на зйомках і ділиться з фанатами фото з бекстейджа.

Кілька годин тому на сторінці Евер Габо в мережі Instagram з'явилося кілька свіжих кадрів. Дівчинка позує в образі своєї героїні. В зеленому платті, з зібраними волоссям і зав'язаною на голові хусткою, вона немов зійшла зі сторінок казки. "Освіжила обличчя і готова грати Венді", – написала вона під галереєю.

Дочка Міли зростає її копією, вважають фанати (фото: instagram.com/millajovovich)

Фанати ж не змогли стримати слів захоплення від того, наскільки схожа юна зірка на свою знамениту маму. "Ну що за красуня", "Ти така ж гарна, як і твоя мама", "Легенда", "Прекрасна, як твоя мама Мілла", "Мамин клон", "Мамина лялечка", "Копія мами", – тут же засипали її фото приємними словами.

До речі, сама Мілла Йовович повернулася до насиченого соціального життя після тривалої перерви. В одному з останніх постів 44-річна актриса продемонструвала секрет своєї нев'янучої молодості. І він простий – якісне очищення шкіри.

Мілла Йовович ділиться секретами краси (фото: instagram.com/millajovovich)

"Очевидно, що очищення ВАЖЛИВО. Якщо б у мене був час (а я знаю, що багато жінок зі мною погодяться), я б очищала своє обличчя в середині дня і просто робила догляд за шкірою і наносила макіяж заново. Ось як це важливо. У деяких фотосесіях візажист змушував мене змивати ВЕСЬ мій макіяж, щоб вони могли повторно нанести його на щойно вимиту, зволожену шкіру. Звичайно, ніхто з нас не може цього зробити в реальному житті, але я просто хотіла підкреслити, наскільки важливий ваш очищаючий засіб. Я використовую засоби для вмивання зі збалансованим pH... Важливість балансу pH величезна. Я багато років користувалася мильним дорогим очищаючим засобом, і на моїй шкірі утворилися дрібні нерівності, від яких я не могла позбутися. Один лікар навіть порадив мені приймати від них антибіотики! Потім я прочитала про очищення обличчя маслом шипшини і очисними засобами зі збалансованим pH. Різниця колосальна!", – написала зірка під фото, на яких її шкіра буквально сяє чистотою і свіжістю.

До речі, молодша дочка зірки Оушан також дуже схожа на свою зоряну маму, що демонструє Мілла у своєму блозі.