Клопотенко вперше прокоментував роман з бізнесвумен із обкладинки Forbes

Про особисте життя відомого кулінарного експерта Євгена Клопотенка ходять легенди. Одна з останніх новин, яку обговорюють підписники зіркового кухаря, - можливий роман Євгена з відомим підприємцем і меценатом з обкладинки Forbes Інною Поперешнюк.

Євген Клопотенко і Інна Поперешнюк (фото: instagram.com/inna_np)

Що насправді об'єднує Клопотенка і Поперешнюк? Про це сам Євген відверто розповів у інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

"Ми з Інною відкрили ресторан. Якби я був одним із підписників, то сказав би: "100% вони зустрічаються". Нас об'єднують дві великі речі. І головне те, що у нас в крові зашито - допомагати людям. Якби ми почали жити разом або навіть стали зустрічатися, то ми б ці приємні стосунки розвалили", - зізнався кулінар.

Інна Поперешнюк (фото: instagram.com/inna_np)

При цьому, каже Євген, його мама доволі стурбована тим, що син досі холостяк.

"Мама скидає посилання в ФБ на невісток", - розповів Клопотенко і чесно додав, що незважаючи на успіхи в роботі, в особистому житті йому поки не щастить.

Євген Клопотенко у програмі "Зірковий шлях"

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Євген Клопотенко забув, як робиться сир та сметана.

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