ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Клопотенко вперше прокоментував роман з бізнесвумен із обкладинки Forbes

Новость на русском → Київ, Вівторок 08 грудня 2020 11:43
Клопотенко вперше прокоментував роман з бізнесвумен із обкладинки Forbes Євген Клопотенко і Інна Поперешнюк (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Про особисте життя відомого кулінарного експерта Євгена Клопотенка ходять легенди. Одна з останніх новин, яку обговорюють підписники зіркового кухаря, - можливий роман Євгена з відомим підприємцем і меценатом з обкладинки Forbes Інною Поперешнюк.

Клопотенко вперше прокоментував роман з бізнесвумен із обкладинки Forbes

Клопотенко вперше прокоментував роман з бізнесвумен із обкладинки Forbes

Клопотенко вперше прокоментував роман з бізнесвумен із обкладинки Forbes

Євген Клопотенко і Інна Поперешнюк (фото: instagram.com/inna_np)

Що насправді об'єднує Клопотенка і Поперешнюк? Про це сам Євген відверто розповів у інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

"Ми з Інною відкрили ресторан. Якби я був одним із підписників, то сказав би: "100% вони зустрічаються". Нас об'єднують дві великі речі. І головне те, що у нас в крові зашито - допомагати людям. Якби ми почали жити разом або навіть стали зустрічатися, то ми б ці приємні стосунки розвалили", - зізнався кулінар.

Клопотенко вперше прокоментував роман з бізнесвумен із обкладинки Forbes

Інна Поперешнюк (фото: instagram.com/inna_np)

При цьому, каже Євген, його мама доволі стурбована тим, що син досі холостяк.

"Мама скидає посилання в ФБ на невісток", - розповів Клопотенко і чесно додав, що незважаючи на успіхи в роботі, в особистому житті йому поки не щастить.

Євген Клопотенко у програмі "Зірковий шлях"

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Євген Клопотенко забув, як робиться сир та сметана.

Хочемо також поділитися з вами незвичайним рецептом полуничного варення від Клопотенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу звезды любовь
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Бойовики чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі
Даша Харченко Бойовики чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі