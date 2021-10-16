Комфорт для обраних: Нікітюк не стримала обурення через якість у сфері послуг

Леся Нікітюк - активний блогер та інфлюенсер. Не дарма виявилося, що по полярності в українському сегменті Instagram вона на другому місці після президента України Володимира Зеленського.

Так, ведуча вирішила скористатися своїм статусом лідера думок і підняла на особистій сторінка у соцмережі тему якості в сфері послуг.

Леся супроводила текст на серйозну і актуальну тему барвистими фото. Вона вибрала на осінньої прогулянки стильну і теплу дублянку-авіатор - тренд осінньо-зимового сезону. Вона доповнила сезонний лук комплектом зі світлого деніму -сорочкою і джинсами.

Леся показала трендовий осінній образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Якби я 10 років тому виставила сторіс, що я не задоволена Інтернет провайдером, ніхто б на це не звернув увагу! Але зараз ситуація змінилася. Мене почули і знаєте чому? Тому що у мене багатомільйонна аудиторія! Хоча, я такий же клієнт компанії як інші люди і є звичайний пакет послуг!"- написала Леся.

Вона звернулася увагу на той факт, що до думки клієнта компанії прислухаються і реагують в тому випадку, якщо перед ними публічна особистість. Решта ж змушені боротися за свої права.

Леся Нікітюк підняла важливу тему (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Шкода, що в нашій країні, компанії з "проблемами" і "негативними відгуками", готові вирішувати щось, тільки для людей з декількома мільйонами підписників, тобто не змінювати підхід до роботи в цілому, щоб тисячам людей було комфортно витрачати гроші за їхні послуги, а просто надати цей комфорт "обраним",-обурилася ведуча.

Телезірка звернулася до всіх блогерів і лідерів думок і закликала їх частіше висвітлювати проблеми сфери послуг, щоб допомогти поліпшити якість наданого споживачам продукту.