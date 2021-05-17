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Кінець казки: історія кохання Андре Тана і його колишньої дружини Аліни

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Київ, Понеділок 17 травня 2021 13:58
Кінець казки: історія кохання Андре Тана і його колишньої дружини Аліни Андре Тан з колишньою дружиною Аліною (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Андре Тан - один з найпопулярніших дизайнерів в Україні - завжди намагався робити акцент на своїй роботі. А ось особисте життя модельєра залишалася особистим.

Здавалося, що в родині він безмірно щасливий і не хоче зайвий раз нікого присвячувати в свої любовні справи. Тому новина про те, що шлюб Андре розпався, стала громом серед ясного неба.

Ми вирішили згадати, якою була історія кохання дизайнера і його дружини.

Андре Тан з молодості був захоплений кар'єрою, а романи вважав за краще заводити неголосні. Відомо лише, що в молодості він зустрічався з брюнеткою на ім'я Христина Шишпор: пара разом з'являлася на світських івентах і здавалася вельми гармонійною. Але в 2010-му закохані розлучилися. Після цього Андре заявив, що його цікавить просування в кар'єрі, а на особисте життя часу немає.

Однак через деякий час в пресу все ж просочилася інформація, що серце Тана невільно. Причому про нову дівчину модельєра не знали навіть близькі друзі. У 2012-му році пара зіграла весілля, і шанувальники нарешті дізналися, хто обраниця маестро. Нею стала Аліна Харечко - бізнес-леді, директор маркетингової школи Be First і власниця рекламного агентства.

Кінець казки: історія кохання Андре Тана і його колишньої дружини Аліни

Андре Тан і його колишня дружина Аліна (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Розкішне весілля пара влаштувала на Мальдівах, причому знову постаралася зробити торжество максимально закритим. Як стало відомо пізніше, закохані хотіли залишитися удвох, щоб насолодитися своїми почуттями. Через 3 роки у пари народилася дочка Софія.

Як і слід було очікувати, Андре Тан і його дружина належать до категорії батьків, які не прагнуть популяризувати дитину в мережі. Пара робить все можливе, щоб уберегти дівчинку від публічності, поки вона сама не вирішить, чи хоче цього. Сам він називав її не інакше, ніж "головне досягнення свого життя".

Кінець казки: історія кохання Андре Тана і його колишньої дружини Аліни

Пара розлучилася мирно (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Її народження було дуже довгоочікуваним і дуже усвідомленим для нас. Я готувався, хвилювався, чекав можливості її побачити і взяти на руки, обійняти. Чекав так сильно, як ніколи і нічого до цього", - говорив Андре.

Відомо, що вона дуже творча людина і успадкувала від батька художній талант. Втім, ставати дизайнером дівчинка не має наміру.

Кінець казки: історія кохання Андре Тана і його колишньої дружини АліниАндре Тан не показує свою дочку (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Я пишаюся, що моя дівчинка мріє стати конструктором літаків. Не моделлю, не дизайнером - конструктором. І планує винайти ненудні літаки, в яких пасажирам було б весело подорожувати світом. А для мене головне - щоб вона займалася тим, чим хоче. Я допоможу їй у всьому", - підсумував щасливий батько.

За всі 9 років спільного життя пара не дала приводу сумніватися у тому, що їх відносини справжні і щирі. Андре Тан і Аліна жили в гармонії, а тому легко зуміли знайти спільну мову при розставанні. Причиною розлучення, втім, стали конфлікти, які виникли на тлі бізнесу Аліни Харечко, що запустила бренд одягу Home Wings.

У підсумку дизайнер залишив екс-дружині великий будинок, машину і зобов'язався щомісяця виплачувати аліменти на виховання 5-річної дочки.

Кінець казки: історія кохання Андре Тана і його колишньої дружини АліниАліна Харечко з вдячністю ставиться до колишнього чоловіка (фото: instagram.com/alina_kharechko)

"Наша історія підійшла до кінця, - написав у соцмережі дизайнер. - Але ми розлучаємося друзями і сильно поважаємо один одного. Я дякую Тобі за ці 12 років разом, за красуню-дочку, за те, що була поруч в банкрутстві і в достатку, в кризах і в штилі. Дякую за те, що ти була моїм компасом і моїм другом всі ці роки. За те, що завжди зберігала сім'ю від журналістів. За те, що підтримувала мої божевільні ідеї і безмежно вірила в мене. Любов пройшла у нас обох, але залишилася дружба, повага і вдячність". "Я тобі теж за все дякую", - додала коментар до посту Аліна Харечко.

Також ми писали про найдивніше поєднання цього літа, яе Андре Тан назвав трендом.

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