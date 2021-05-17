Кінець казки: історія кохання Андре Тана і його колишньої дружини Аліни

Здавалося, що в родині він безмірно щасливий і не хоче зайвий раз нікого присвячувати в свої любовні справи. Тому новина про те, що шлюб Андре розпався , стала громом серед ясного неба.

Андре Тан - один з найпопулярніших дизайнерів в Україні - завжди намагався робити акцент на своїй роботі. А ось особисте життя модельєра залишалася особистим.

Андре Тан з молодості був захоплений кар'єрою, а романи вважав за краще заводити неголосні. Відомо лише, що в молодості він зустрічався з брюнеткою на ім'я Христина Шишпор: пара разом з'являлася на світських івентах і здавалася вельми гармонійною. Але в 2010-му закохані розлучилися. Після цього Андре заявив, що його цікавить просування в кар'єрі, а на особисте життя часу немає.

Однак через деякий час в пресу все ж просочилася інформація, що серце Тана невільно. Причому про нову дівчину модельєра не знали навіть близькі друзі. У 2012-му році пара зіграла весілля, і шанувальники нарешті дізналися, хто обраниця маестро. Нею стала Аліна Харечко - бізнес-леді, директор маркетингової школи Be First і власниця рекламного агентства.

Андре Тан і його колишня дружина Аліна (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Розкішне весілля пара влаштувала на Мальдівах, причому знову постаралася зробити торжество максимально закритим. Як стало відомо пізніше, закохані хотіли залишитися удвох, щоб насолодитися своїми почуттями. Через 3 роки у пари народилася дочка Софія.

Як і слід було очікувати, Андре Тан і його дружина належать до категорії батьків, які не прагнуть популяризувати дитину в мережі. Пара робить все можливе, щоб уберегти дівчинку від публічності, поки вона сама не вирішить, чи хоче цього. Сам він називав її не інакше, ніж "головне досягнення свого життя".

Пара розлучилася мирно (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Її народження було дуже довгоочікуваним і дуже усвідомленим для нас. Я готувався, хвилювався, чекав можливості її побачити і взяти на руки, обійняти. Чекав так сильно, як ніколи і нічого до цього", - говорив Андре.

Відомо, що вона дуже творча людина і успадкувала від батька художній талант. Втім, ставати дизайнером дівчинка не має наміру.

Андре Тан не показує свою дочку (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Я пишаюся, що моя дівчинка мріє стати конструктором літаків. Не моделлю, не дизайнером - конструктором. І планує винайти ненудні літаки, в яких пасажирам було б весело подорожувати світом. А для мене головне - щоб вона займалася тим, чим хоче. Я допоможу їй у всьому", - підсумував щасливий батько.

За всі 9 років спільного життя пара не дала приводу сумніватися у тому, що їх відносини справжні і щирі. Андре Тан і Аліна жили в гармонії, а тому легко зуміли знайти спільну мову при розставанні. Причиною розлучення, втім, стали конфлікти, які виникли на тлі бізнесу Аліни Харечко, що запустила бренд одягу Home Wings.

У підсумку дизайнер залишив екс-дружині великий будинок, машину і зобов'язався щомісяця виплачувати аліменти на виховання 5-річної дочки.

Аліна Харечко з вдячністю ставиться до колишнього чоловіка (фото: instagram.com/alina_kharechko)

"Наша історія підійшла до кінця, - написав у соцмережі дизайнер. - Але ми розлучаємося друзями і сильно поважаємо один одного. Я дякую Тобі за ці 12 років разом, за красуню-дочку, за те, що була поруч в банкрутстві і в достатку, в кризах і в штилі. Дякую за те, що ти була моїм компасом і моїм другом всі ці роки. За те, що завжди зберігала сім'ю від журналістів. За те, що підтримувала мої божевільні ідеї і безмежно вірила в мене. Любов пройшла у нас обох, але залишилася дружба, повага і вдячність". "Я тобі теж за все дякую", - додала коментар до посту Аліна Харечко.