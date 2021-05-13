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Тапочки зі шкарпетками: стиліст розповіла про популярний ugly-тренд літа 2021

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Четвер 13 травня 2021 09:09
Тапочки зі шкарпетками: стиліст розповіла про популярний ugly-тренд літа 2021 Шкарпетки - справжній аксесуар (фото: instagram.com/forma_de_ser)
Автор: Тетяна Турчанікова

Шкарпетки влітку 2021 перетворяться з буденної речі в стильний аксесуар і носити їх можна хоч з туфлями, хоч з босоніжками.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Євгенія Услова.

Шкарпетки - це не тільки спосіб утеплитися, але і привід помодничати. І якщо раніше чоловік в сандалях на носок викликав перешіптування серед молодих і прогресивних, то тепер-то і не соромно перейняти досвід попередніх поколінь, пожартувала Євгенія.

Тапочки зі шкарпетками: стиліст розповіла про популярний ugly-тренд літа 2021

Ельза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)

Стилістка підкреслила, що шкарпетки плюс комфортне взуття на зразок біркенштоків - найгарячіша тема літа.

Можна сказати, впевнена Євгенія, що концепція ugly досягла свого апогею.

  • І це дуже в дусі часу - модним стає максимально комфортне. Ну а що може бути комфортніше, ніж тапочки з шкарпетками?
  • А ось для ситуацій, що вимагають більшої зібраності і дотримання пристойності, рекомендую придивитися до варіанту з лоферами і чоловічими черевиками. Самі обережні - вибирайте шкарпетки в тон взуття.
  • Варіант з туфлями - це завжди сміливе заяву. Підійде для тих, хто любить звертати на себе увагу.
  • Що стосується кед і кросівок, то це найбільш нейтральний вибір. Але тут не місце напівзаходів - надягаємо або довгий носок, або невидимий сторонньому оку носок-підслідник, радить стиліст.

Як носити шкарпетки влітку 2021

Тапочки зі шкарпетками: стиліст розповіла про популярний ugly-тренд літа 2021

Тапочки зі шкарпетками: стиліст розповіла про популярний ugly-тренд літа 2021Тапочки зі шкарпетками: стиліст розповіла про популярний ugly-тренд літа 2021

Тапочки зі шкарпетками: стиліст розповіла про популярний ugly-тренд літа 2021

Стильні луки з найрізноманітнішим взуттям зі шкарпетками

Тапочки зі шкарпетками: стиліст розповіла про популярний ugly-тренд літа 2021Тапочки зі шкарпетками: стиліст розповіла про популярний ugly-тренд літа 2021Тапочки зі шкарпетками: стиліст розповіла про популярний ugly-тренд літа 2021

Шкарпетки можна носити з усім (фото: instagram.com/forma_de_ser)

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Також ми писали про речі, які терміново потрібно викинути з шафи, якщо хочеться бути стильною цього літа.

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