Тапочки зі шкарпетками: стиліст розповіла про популярний ugly-тренд літа 2021
Шкарпетки влітку 2021 перетворяться з буденної речі в стильний аксесуар і носити їх можна хоч з туфлями, хоч з босоніжками.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Євгенія Услова.
Шкарпетки - це не тільки спосіб утеплитися, але і привід помодничати. І якщо раніше чоловік в сандалях на носок викликав перешіптування серед молодих і прогресивних, то тепер-то і не соромно перейняти досвід попередніх поколінь, пожартувала Євгенія.
Ельза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)
Стилістка підкреслила, що шкарпетки плюс комфортне взуття на зразок біркенштоків - найгарячіша тема літа.
Можна сказати, впевнена Євгенія, що концепція ugly досягла свого апогею.
- І це дуже в дусі часу - модним стає максимально комфортне. Ну а що може бути комфортніше, ніж тапочки з шкарпетками?
- А ось для ситуацій, що вимагають більшої зібраності і дотримання пристойності, рекомендую придивитися до варіанту з лоферами і чоловічими черевиками. Самі обережні - вибирайте шкарпетки в тон взуття.
- Варіант з туфлями - це завжди сміливе заяву. Підійде для тих, хто любить звертати на себе увагу.
- Що стосується кед і кросівок, то це найбільш нейтральний вибір. Але тут не місце напівзаходів - надягаємо або довгий носок, або невидимий сторонньому оку носок-підслідник, радить стиліст.
Як носити шкарпетки влітку 2021
Стильні луки з найрізноманітнішим взуттям зі шкарпетками
Шкарпетки можна носити з усім (фото: instagram.com/forma_de_ser)
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