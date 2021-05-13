Тапочки зі шкарпетками: стиліст розповіла про популярний ugly-тренд літа 2021

Шкарпетки влітку 2021 перетворяться з буденної речі в стильний аксесуар і носити їх можна хоч з туфлями, хоч з босоніжками.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Євгенія Услова.

Можна сказати, впевнена Євгенія, що концепція ugly досягла свого апогею.

Шкарпетки - це не тільки спосіб утеплитися, але і привід помодничати. І якщо раніше чоловік в сандалях на носок викликав перешіптування серед молодих і прогресивних, то тепер-то і не соромно перейняти досвід попередніх поколінь, пожартувала Євгенія.

Нагадаємо, Андре Тан розповів, як одягнутися на співбесіду, щоб вас взяли на роботу відразу ж.

Також ми писали про речі, які терміново потрібно викинути з шафи, якщо хочеться бути стильною цього літа.