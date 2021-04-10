Конфлікти з мамою і думки про розлучення: Дмитро Ступка відверто розповів про свій шлюб

Український актор Дмитро Ступка поділився несподіваними подробицями сімейного життя. Він розповів, чому насправді 4 роки тому одружився на телеведучій Поліні Логуновій, чи бувають у нього думки про розлучення і які у дружини відносини з його мамою.

В інтерв'ю програмі "Зоряний шлях" артист зізнався, що до весілля він зустрічався з багатьма дівчатами і "тільки чотири роки, як перестав гуляти".

"Любив дівчат різних. Ти не можеш бути постійно з однією людиною, вона, як ні крути, тобі набридає. Це потім проходить з роками. Коли ти вже наїздився. Знаєте, це як спортивні машини. Вони різні, на кожній машині хочеться поїздити. Ти вже їздив на такій машині, ти знаєш, як їде Lamborghini, Ferrari, і ти вже йдеш до своїх Жигулів, і залишаєшся на них", - неоднозначно заявив Дмитро.

Рішення Ступки взяти в дружини Поліну Логунову, з якою він зустрічався лише півроку, шокувало його сім'ю.

"Кажуть: "Куди ти лізеш, з ким ти оженишся, ти її не знаєш. Навіщо воно тобі треба?!" - поділився актор.

Однак це не зупинило Дмитра, який дуже хотів стати батьком.

"Я не знав, що буде потім, чи зможу я взагалі робити дітей. Полину я знав давно заочно, ми спілкувалися. А потім вирішили, чому тягнути? Вона хотіла дитину, я хотів, і ми організувалися і зробили дитину", - пояснив Ступка.

Дмитро Ступка і Поліна Логунова обожнюють доньку Богдану (фото: instagram.com/stupka777)

Разом вони вже п'ять років, виховують доньку Богдану. Але дружина актора так і не змогла знайти спільну мову зі своєю свекрухою.

"З мамою вони якось не порозумілися дуже давно, от вони два Скорпіона не можуть один з іншим знайти спільну мову. Хтось щось комусь колись сказав, а хтось сильно гордий, не можуть пробачити один одного. Вони одне тільки не розуміють, що життя одне і воно таке коротке насправді. Це все така дурня", - розповів артист.

Дмитро Ступка розповів про сімейне життя з Поліною Логуновою (відео: Youtube)

Дмитро не приховує, що у відносинах з Поліною не все так гладко, вони навіть думали про розлучення. У лютому блогер заявила, що розлучиться зі Ступкою, якщо він не виросте. Згодом актор назвав скандальне інтерв'ю дружини хайпом. При цьому він не приховує, що теж думав про розлучення.

"Такі думки закрадалися, але потім воно проходить. Я хочу бачити дитину свою щодня, бо, поки вона маленька, хочеться, щоб сім'я була ціла", - сказав Ступка.

Дмитро Ступка і Поліна Логунова (фото: instagram.com/stupka777)