ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Конфлікти з мамою і думки про розлучення: Дмитро Ступка відверто розповів про свій шлюб

Новость на русском → Субота 10 квітня 2021 09:43
Конфлікти з мамою і думки про розлучення: Дмитро Ступка відверто розповів про свій шлюб Дмитро Ступка і Поліна Логунова (фото: instagram.com/stupka777)
Автор: Lite

Український актор Дмитро Ступка поділився несподіваними подробицями сімейного життя. Він розповів, чому насправді 4 роки тому одружився на телеведучій Поліні Логуновій, чи бувають у нього думки про розлучення і які у дружини відносини з його мамою.

В інтерв'ю програмі "Зоряний шлях" артист зізнався, що до весілля він зустрічався з багатьма дівчатами і "тільки чотири роки, як перестав гуляти".

"Любив дівчат різних. Ти не можеш бути постійно з однією людиною, вона, як ні крути, тобі набридає. Це потім проходить з роками. Коли ти вже наїздився. Знаєте, це як спортивні машини. Вони різні, на кожній машині хочеться поїздити. Ти вже їздив на такій машині, ти знаєш, як їде Lamborghini, Ferrari, і ти вже йдеш до своїх Жигулів, і залишаєшся на них", - неоднозначно заявив Дмитро.

Рішення Ступки взяти в дружини Поліну Логунову, з якою він зустрічався лише півроку, шокувало його сім'ю.

"Кажуть: "Куди ти лізеш, з ким ти оженишся, ти її не знаєш. Навіщо воно тобі треба?!" - поділився актор.

Однак це не зупинило Дмитра, який дуже хотів стати батьком.

"Я не знав, що буде потім, чи зможу я взагалі робити дітей. Полину я знав давно заочно, ми спілкувалися. А потім вирішили, чому тягнути? Вона хотіла дитину, я хотів, і ми організувалися і зробили дитину", - пояснив Ступка.

Конфлікти з мамою і думки про розлучення: Дмитро Ступка відверто розповів про свій шлюб

Дмитро Ступка і Поліна Логунова обожнюють доньку Богдану (фото: instagram.com/stupka777)

Разом вони вже п'ять років, виховують доньку Богдану. Але дружина актора так і не змогла знайти спільну мову зі своєю свекрухою.

"З мамою вони якось не порозумілися дуже давно, от вони два Скорпіона не можуть один з іншим знайти спільну мову. Хтось щось комусь колись сказав, а хтось сильно гордий, не можуть пробачити один одного. Вони одне тільки не розуміють, що життя одне і воно таке коротке насправді. Це все така дурня", - розповів артист.

Дмитро Ступка розповів про сімейне життя з Поліною Логуновою (відео: Youtube)

Дмитро не приховує, що у відносинах з Поліною не все так гладко, вони навіть думали про розлучення. У лютому блогер заявила, що розлучиться зі Ступкою, якщо він не виросте. Згодом актор назвав скандальне інтерв'ю дружини хайпом. При цьому він не приховує, що теж думав про розлучення.

"Такі думки закрадалися, але потім воно проходить. Я хочу бачити дитину свою щодня, бо, поки вона маленька, хочеться, щоб сім'я була ціла", - сказав Ступка.

Конфлікти з мамою і думки про розлучення: Дмитро Ступка відверто розповів про свій шлюб

Дмитро Ступка і Поліна Логунова (фото: instagram.com/stupka777)

Нагадаємо, що раніше Дмитро Ступка вже коментував заяви дружини і пояснив, що стало їх причиною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Поліна Логунова Дмитро Ступка
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Не хотів суєти: стало відомо, де і як поховають принца Філіпа
Не хотів суєти: стало відомо, де і як поховають принца Філіпа