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Копія тата: дружина Віктора Павлика розчулила ніжним фотосетом з сином

Автор: Марина Настевич

Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка розсекретила причину сліз і гучного скандалу з чоловіком, зворушила мережу ніжною фотосесією з піврічним сином Михайлом.

Атмосферними знімками молода мама поділилася в Instagram.

Судячи з усього, пара помирилася і у них все налагоджується. На фото Катерина позувала разом з малюком, тримаючи його на руках або піднявши в повітря.

Блогер вибрала для зйомки ефектне облягаюче чорне плаття в підлогу з оголеними плечима і невеликим шлейфом. Маленького Мішу вона нарядила в милий чорний комбінезон.

"Ще трохи фото з нашої зйомки. Мама і син", - підписала кадри Репяхова.

Катерина Репяхова знялася в атмсоферній фотосесії з 6-місячним сином (instagram.com/repyahovakate)

Підписники дівчини почали розчулюватися солодкому малюкові і не в перший раз відзначили, що він дуже схожий на свого знаменитого батька.

  • Вауу! Дуже красиві
  • Класнючий
  • Не можу дивитися спокійно на обличчя Міші, я бачу Віктора весь час
  • Щасливі разом! Мама красуня, синочок лапуся
  • Який же Мишко милашный, ви така красива і ніжна мама
  • Як добре, що Ви є в нього, а він є у Вас - це найголовніше!
  • Такі щасливі
  • Який же він солоденький
  • Гарненький
  • Дуже мило!!!
  • Ой як красиво
  • Мішутка такий вже сміхотун
  • Ви прекрасні, Катюша
  • Який же солодкий малюк
  • Копія папка

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павлика висловилася про конфлікт з чоловіком і заявила, що їй не соромно розповідати про таке.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова