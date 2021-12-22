Копія тата: дружина Віктора Павлика розчулила ніжним фотосетом з сином

Судячи з усього, пара помирилася і у них все налагоджується. На фото Катерина позувала разом з малюком, тримаючи його на руках або піднявши в повітря.

Блогер вибрала для зйомки ефектне облягаюче чорне плаття в підлогу з оголеними плечима і невеликим шлейфом. Маленького Мішу вона нарядила в милий чорний комбінезон.

"Ще трохи фото з нашої зйомки. Мама і син", - підписала кадри Репяхова.

Катерина Репяхова знялася в атмсоферній фотосесії з 6-місячним сином (instagram.com/repyahovakate)

Підписники дівчини почали розчулюватися солодкому малюкові і не в перший раз відзначили, що він дуже схожий на свого знаменитого батька.