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Копія сина: Джамала шокувала фанатів тим, як виглядала в 13 років

Новость на русском → Неділя 29 листопада 2020 17:27
Копія сина: Джамала шокувала фанатів тим, як виглядала в 13 років Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)
Автор: Lite

Співачка любить дивувати

У шоу-бізнесовій українській тусовці - справжній бейбі-бум! То одна зірка, то інша обзаводиться карапузом. Так що вони з радістю дають один одному і своїм шанувальникам поради по догляду за своїми дітьми. Не встигла Ілона Гвоздьова розповісти, як вести себе матусям, щоб не наступати на її "граблі", адже зірка нещодавно народила синочка Домініка, як цікавою історією поділилася співачка Джамала. Виявляється, вибір імен її синам оповитий справжньою містикою. Джамала у своєму мікроблозі зізналася, що одне з імен їй... приснилося!

А тепер співачка і зовсім шокувала фанатів своїм знімком: справа в тому, що на фото, де Джамалі 13 років, вона виглядає як її син. Шанувальники, звісно, поспішили їй про це повідомити і подякували за такі відверті пости.

Копія сина: Джамала шокувала фанатів тим, як виглядала в 13 років

Джамала у дитинстві (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

"Мода модна. 13 років і мій берег в Кучук-Озень. Ви говорите, глобальне потепління? А я пам'ятаю, як в цей час в школі у нас була фізкультура на березі моря і плавання наввипередки", - написала співачка.

Нагадаємо, що Джамала не може похвалитися тільки музичними талантами або поділитися знімками своєї щасливої родини, а ще й продемонструвати свою хоробрість і готовність до змін: нещодавно співачка показала, як, ще вагітна, вона зважилася освітлити волосся.

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