Королева: Катерина Кухар у вишуканому образі підкорила мережу неземною красою

Катерина Кухар - одна з найпопулярніших телеперсон, яка, втім, серед шанувальників викликає неоднозначну реакцію. Так, фанати часто критикують зірку балету за подвійність. Нібито вона веде себе вкрай строго на шоу "Танці з зірками", тоді як у себе в блозі завжди мила і привітна. Тим не менш, це тільки додає знаменитості загадковості, а також лайків та коментарів на її сторінці Instagram.

Один з останніх постів на сторінці Катерини знову викликав бурхливу реакцію серед її фоловерів. Прима-балерина написала довгий пост, супроводивши його розкішним знімком. Вона приміряла вишукане плаття бежевого відтінку. З тонким поясом на талії, відкритими плечима, розшите бісером і прикрашена аплікацією у вигляді тонких гілочок, воно зробило струнке тіло теледіви просто досконалим. Образ завершили прикраса з пір'я на голові, підвіски на шиї, макіяж з акцентом на очі і розкішне укладання волосся.

Катерина Кухар не радить здаватися (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Якщо говорити про життя в цілому, то не здаватися - єдиний спосіб досягти успіху... Ніхто з нас не народився зі срібною ложкою в роті. Але деякі йдуть до намічених цілей, а деякі сходять з дистанції при перших невдачах... Хоча інколи саме з цих невдач складається реальний успіх, вірніше, з вміння їх долати, з правильних висновків і винесених уроків!

А наше шоу, як маленька модель життя великий - тут, як на долоні, видно, хто борець, а хто улюбленець долі. І головні герої @tanci1plus1 - люди і вже потім зірки, які розповідають нам про перемоги і поразки, про силу волі, про незламність характеру і щирі емоції...

До дев'ятого ефіру ми вже чітко бачимо СПРАВЖНІЙ характер учасників та їх жагу до перемоги. @the_hardkiss, яка вийшла на паркет після травми і, не подавши виду, чудово танцювала, зробивши всі підтримки. @nadyameiher , яка всупереч невдачі і втомі, все ж "зібрала в кулак" не тільки себе, але і своїх втомлених партнерів і "добила" з третього разу складну підтримку в кінці номера... Залишається блискучою відмінницею з ефіру в ефір - @santadimopulos . Також є ті, хто знову і знову дивують, як @sergeimelnik. І є хлопці, які продовжують шукати себе в танці - @sergii_tanchynets і @freimutolia. І це абсолютно нормально, адже кожному потрібно стільки часу, скільки потрібно. У будь-якому випадку нам, суддям, і, впевнена, нашим глядачам, подобається спостерігати за тим, як учасники шоу йдуть до своєї перемоги... До перемоги в шоу або перемогу над самим собою і зоною свого комфорту! А вся наша життя... гра і біг з перешкодами! Спасибі за прекрасний образ команді стилістів на чолі з @olgaslon і Юрою Жуйковим", - написала Кухар.

У відповідь фанати засипали Катерину компліментами, а також зауваженнями з приводу її суддівства.

"Королева", "Ви незрівнянна", "Красуня", "Не втомлююся вами захоплюватися», "Вишуканий образ, правильні слова", "Хіба законно бути такою красивою?", "Вам треба вчитися етикету...", "Щоб ви не говорили, треба бути тактовніше в журі...", - як завжди розділилися думки фоловерів.

Нагадаємо, раніше Кухар поскандалила з однією з учасниць телешоу - Ольгою Фреймут.