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Королева червоної доріжки: Сальма Хайєк похвалилася розкішною фігурою

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Нью-Йорк, П'ятниця 17 вересня 2021 19:26
Королева червоної доріжки: Сальма Хайєк похвалилася розкішною фігурою Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: RBC.UA

Сальма Хаейк вирішила нагадати всім, хто королева червоної доріжки будь-якого заходу. І Met Gala, зокрема.

Зірка запостила в своєму блозі кілька фото, на яких постала в розкішних вечірніх образах.

Сальма Хаейк позує в сукнях торішніх заходів, так як в цьому році на Met Gala вона не з'явилася. Актриса, яка нещодавно відзначила 55-річчя на райських островах, вирішила нагадати, що світські виходи - це її.

Вона виглядає в своїх вечірніх ефектних вбраннях, немов королева з казки або богиня. Принаймні, саме так вважають її численні фоловери. У добірку зірка також додала фото з чоловіком - французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно, а також з подругою Пенелопою Крус та іншими колегами. Пост вийшов святковий і урочистий. І Сальма заслужено зібрала масу лайків і захоплених відгуків.

Королева червоної доріжки: Сальма Хайєк похвалилася розкішною фігуроюКоролева червоної доріжки: Сальма Хайєк похвалилася розкішною фігуроюКоролева червоної доріжки: Сальма Хайєк похвалилася розкішною фігуроюКоролева червоної доріжки: Сальма Хайєк похвалилася розкішною фігуроюКоролева червоної доріжки: Сальма Хайєк похвалилася розкішною фігуроюКоролева червоної доріжки: Сальма Хайєк похвалилася розкішною фігуроюКоролева червоної доріжки: Сальма Хайєк похвалилася розкішною фігуроюСальма Хайєк на світських заходах (фото: instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, актриса завжди дивує шанувальників своїм молодим зовнішнім виглядом. За словами Хайек, вона не вдавалася до пластики, а просто грамотно доглядає за собою.

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