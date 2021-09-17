Королева червоної доріжки: Сальма Хайєк похвалилася розкішною фігурою

Зірка запостила в своєму блозі кілька фото , на яких постала в розкішних вечірніх образах.

Сальма Хаейк позує в сукнях торішніх заходів, так як в цьому році на Met Gala вона не з'явилася. Актриса, яка нещодавно відзначила 55-річчя на райських островах, вирішила нагадати, що світські виходи - це її.

Вона виглядає в своїх вечірніх ефектних вбраннях, немов королева з казки або богиня. Принаймні, саме так вважають її численні фоловери. У добірку зірка також додала фото з чоловіком - французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно, а також з подругою Пенелопою Крус та іншими колегами. Пост вийшов святковий і урочистий. І Сальма заслужено зібрала масу лайків і захоплених відгуків.

Сальма Хайєк на світських заходах (фото: instagram.com/salmahayek)