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Королева червоних доріжок: Кім Кардашьян у вечірній сукні підкорила ідеальною фігурою

Автор: Lite

Кім Кардашьян показала новий образ для виходу в світ. Вечірня сукня відтінку троянди підкреслила ідеальну фігуру зірки і просто підкорила фанатів.

Фото Кім мережі опублікувала у себе в блозі, зібравши масу позитивних відгуків.

Кім Кардашьян завжди підбирає вбрання, які підкреслюють її розкішну фігуру. Цього разу для вечірнього заходу вона одягла сукню на тонких бретельках в білизняному стилі з довгим шлейфом. Вона допомогла виділити відразу всі достоїнства фігури Кардашьян.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

До вбрання Кім підібрала вишукані босоніжки на тонких шпильках, а також дві підвіски і кільце з великим каменем.

У макіяжі візажисти і стилісти по волоссю виділили очі і губи, а волосся розпустили, злегка завивши їх. Виглядала Кім, як завжди, розкішно. Що відзначили її численні шанувальники в мережі Instagram. "Ти ідеальна", "Краса", "Така прекрасна!", "Цей лук", - не можуть зупинитися вони. Свої слова захоплення залишила також давня подруга Кім - модель і молода мама Емілі Ратаковскі.

Раніше Кім показала, як носити один з наймодніших аксесуарів цього літа.

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Новини України красотафигурастильмодаКім Кардашян