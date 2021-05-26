Королева червоних доріжок: Кім Кардашьян у вечірній сукні підкорила ідеальною фігурою

Кім Кардашьян завжди підбирає вбрання, які підкреслюють її розкішну фігуру. Цього разу для вечірнього заходу вона одягла сукню на тонких бретельках в білизняному стилі з довгим шлейфом. Вона допомогла виділити відразу всі достоїнства фігури Кардашьян.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

До вбрання Кім підібрала вишукані босоніжки на тонких шпильках, а також дві підвіски і кільце з великим каменем.

У макіяжі візажисти і стилісти по волоссю виділили очі і губи, а волосся розпустили, злегка завивши їх. Виглядала Кім, як завжди, розкішно. Що відзначили її численні шанувальники в мережі Instagram. "Ти ідеальна", "Краса", "Така прекрасна!", "Цей лук", - не можуть зупинитися вони. Свої слова захоплення залишила також давня подруга Кім - модель і молода мама Емілі Ратаковскі.