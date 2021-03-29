Королева пляжу: Кім Кардашьян похвалилася розкішним тілом в "невидимому" бікіні

Кім Кардашьян з усіх сил показує, що вона у відмінній формі, а також у чудовому моральному стані. Зірка зробила новий відвертий пост.

Знімки були зроблені під час її відпочинку на честь 40-річчя.

На розкішний відпочинок на райському відокремленому острові, куди були запрошені лише обрані, вона брала масу образів. Зірка демонструвала всі відтінки бікіні, а також пляжних суконь. Але один купальник виділявся - "невидиме" бікіні, яке чудово підкреслювало загар і всі обсяги знаменитої фігури Кім, ще тоді відзначили фанати. Доповнили лук косинка і стильні дзеркальні окуляри в прямокутній оправі.

Кім Кардашьян на відпочинку (фото: instagram.com/kimkardashian)

Як видно, і самій Кардашьян цей образ сподобався більше за інші. Вона запостила кілька знімків в ньому, написавши ностальгічне: "Поверніть мене назад". У відповідь вона очікувано отримала шквал компліментів від 212-мільйонної армії фоловерів.

"Візьми мене з собою", "Гаряче", "Це любов", "Королева", "Краща завжди", "Перша завжди", "Як можна бути такою красивою", - пишуть фанати...