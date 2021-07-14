У корсеті і панчохах: Кендалл Дженнер підкорила мережу ідеальною фігурою

Фотосесія вийшла стильною і спокусливою. Фото, зроблені відомим фешн-фотографом Зої Гроссман, журнал вже встиг показати на офіційній сторінці в мережі Instagram.

25-річна Кендалл Дженнер, яка єдина зі знаменитого сімейства займається модельною кар'єрою професійно, була як завжди на висоті. Дівчина показала масу стильних новинок з осінніх колекцій кращих дизайнерів: блискучі вечірні сукні, спокусливі корсети, одягнуті в комплекті з панчохами і туфлями, сукні в стилі бохо-шик, трендові худі з паєтками... А заодно і своє спортивне тіло, яке завдяки старанням супермоделі вже досягло ідеальних параметрів.

Кендалл Дженнер у новій зйомці (фото: instagram.com/kendalljenner)

Дівчині зробили також незвичайний б'юті-образ: волосся коротко підстрижене і укладене в недбалу зачіску з зухвалим чубчиком. А макіяж виконаний за всіма правилами класичного вечірнього лука. Вийшло стильно і незвично.