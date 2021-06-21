Терміново купити: спокуслива Кендалл Дженнер демонструє наймоднішу сумку літа

Кендалл Дженнер показала фото зі зйомок нової рекламної кампанії для відомого бренду Burberry. Модель приміряла кілька модних речей, які терміново потрібно брати на озброєння цього літа.

Кендалл приміряла спокусливий сірий топ з ліфом, а також вільного крою штани з високою посадкою. Доповнили спокусливе вбрання нейтрального відтінку життєрадісна сумочка актуальної форми. Щось середнє між ультрамодним багетом і часточкою екзотичного фрукта - така сумочка на піку популярності. Надихаємося!

Кендалл Дженнер у новій зйомці (фото: instagram.com/kendalljenner)

Нагадаємо, Дженнер - одна з найбільш високооплачуваних моделей в світі, яка останнім часом з'являється тільки в найбільш вагомих кампаніях. Також дівчина практично не виходить на подіум. Зате вона повністю занурилася у власний бізнес, бажаючи не відставати від старших сестер.

Правда, якщо Кім, Кортні і Кайлі вибрали собі б'юті-напрямок: кожна з них запустила успішний бренд косметики, одягу або ж портал, то Кендалл пішла своїм шляхом. Красуня організувала власну марку текіли. Варто зауважити, що продут вже встиг отримати багато критики. Але ось подруги Кендалл, яких вона постачає напоєм в кожній поїздці, оцінили його на вищий бал.