ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Терміново купити: спокуслива Кендалл Дженнер демонструє наймоднішу сумку літа

Новость на русском →
США, Понеділок 21 червня 2021 21:29
Терміново купити: спокуслива Кендалл Дженнер демонструє наймоднішу сумку літа Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер показала фото зі зйомок нової рекламної кампанії для відомого бренду Burberry. Модель приміряла кілька модних речей, які терміново потрібно брати на озброєння цього літа.

Новими знімками Кендалл поділилася у своєму блозі.

Кендалл приміряла спокусливий сірий топ з ліфом, а також вільного крою штани з високою посадкою. Доповнили спокусливе вбрання нейтрального відтінку життєрадісна сумочка актуальної форми. Щось середнє між ультрамодним багетом і часточкою екзотичного фрукта - така сумочка на піку популярності. Надихаємося!

Терміново купити: спокуслива Кендалл Дженнер демонструє наймоднішу сумку літаТерміново купити: спокуслива Кендалл Дженнер демонструє наймоднішу сумку літаКендалл Дженнер у новій зйомці (фото: instagram.com/kendalljenner)

Нагадаємо, Дженнер - одна з найбільш високооплачуваних моделей в світі, яка останнім часом з'являється тільки в найбільш вагомих кампаніях. Також дівчина практично не виходить на подіум. Зате вона повністю занурилася у власний бізнес, бажаючи не відставати від старших сестер.

Правда, якщо Кім, Кортні і Кайлі вибрали собі б'юті-напрямок: кожна з них запустила успішний бренд косметики, одягу або ж портал, то Кендалл пішла своїм шляхом. Красуня організувала власну марку текіли. Варто зауважити, що продут вже встиг отримати багато критики. Але ось подруги Кендалл, яких вона постачає напоєм в кожній поїздці, оцінили його на вищий бал.

Раніше ми писали, що Кендалл відпочиває в компанії Хейлі Бібер в Мексиці.

Читайте LITE в Google News
красота фигура стиль мода Кендалл Дженнер
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
День літнього сонцестояння 21 червня: що суворо заборонено робити
День літнього сонцестояння 21 червня: що суворо заборонено робити