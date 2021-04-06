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Шкіра, як у супермоделі: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розкрила секрет сяючого зовнішнього вигляду

Новость на русском → США, Вівторок 06 квітня 2021 18:33
Шкіра, як у супермоделі: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розкрила секрет сяючого зовнішнього вигляду Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі відома не тільки як ікона стилю. Британська супермодель також є іконою краси, яка нескінченно надихає фанатів своїм квітучим зовнішнім виглядом. Кілька годин тому кохана Джейсона Стетхема поділилася секретом гладкої і сяючої шкіри.

У своєму блозі вона показала і розповіла, що вона застосовує для своєї бездоганної шкіри.

"Я вивчаю бренди чистої косметики протягом останніх декількох тижнів, і мені сподобалося використовувати засоби по догляду за шкірою @noblepanacea. Колекція Brilliant поліпшила сяйво і текстуру моєї шкіри, а формули оптимально захищені в активних щоденних дозах і на 100% підлягають переробці завдяки співпраці з @terracycle...", - поділилася Роузі, тим самим висловивши свою любов брендам косметики за максимально натуральним складів.

Шкіра, як у супермоделі: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розкрила секрет сяючого зовнішнього виглядуРоузі Хантінгтон-Уайтлі видала свій секрет (фото: instagram.com/rosiehw)

В підтвердження того, що продукти "працюють", вона виклала фото крупним планом. І гладка, сяюча шкіра без натяку на втому стала кращим доказом.

До речі, ще один секрет Роузі - легкий макіяж з натуральними відтінками помади і рум'ян. Модель пофарбувала тільки верхній ряд вій, що допомогло зробити погляд милим і чистим, а брови зробила максимально природної форми і широкими. Беремо до уваги!

Раніше модель показала, які босоніжки будуть наймоднішими цієї весни та влітку.

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