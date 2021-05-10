Шкіряні штани і топ: Барбара Палвін захопила розкішним тілом в стильному аутфіті

Барбара Палвін - одна з "ангелів" Victoria's Secret, яка прославилася розкішними формами на тлі інших моделей. Зараз вона помітно схудла, що не сподобалося багатьом фанатам. Тим не менш, армія її фоловерів не зменшилася.

Зате дівчина стала частіше показувати стильні образи у спокусливих речах, які раніше собі не дозволяла.

Новий аутфіт Барбари склали шкіряні штани, а також чорний топ, які зробили її тіло ще більш досконалим. Дівчина позує у власній ванній, спокусливо прогнувшись. Правда, акцент вона зробила зовсім не на фігурі.

Барбара Палвін змінила стиль (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

"Моя нова стрижка", - написала Барбара. Тепер волосся Палвін стали набагато коротше. Проте, різких змін вона робити не стала. До слова, подовжений боб зараз - тренд номер один серед знаменитостей. Беремо на озброєння!

У коментарях піднялася ціла хвиля обговорень. Фанати хвалять супермодель, називаючи її "найкрасивішою" і "просто королевою".