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Красуня і господиня: Лілія Ребрик захопила мережу стильним вбранням і поділилася простим рецептом чізкейку

Новость на русском → Неділя 07 лютого 2021 10:43
Красуня і господиня: Лілія Ребрик захопила мережу стильним вбранням і поділилася простим рецептом чізкейку Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Українська ведуча Лілія Ребрик знає: коли за вікном мороз, краще залишатися вдома, з родиною. І ще, бажано, щоб на кухні було щось смачненьке.

Ось, наприклад, рецепт "швидкого кексу", який готується за п'ять хвилин - і можна дивитися якийсь цікавий фільм з чаєм і солодким частуванням.

Не хочеться кексу? Тоді можна приготувати чізкейк! Ребрик поділилася зі своїми фоловерами яскравим знімком у стильному вбранні: персиково-бежеві брюки і сорочка відмінно підходять до вишуканих сережок і сорочки. Під знімком ведуча дала простий рецепт чізкейку.

"Наступний тиждень буде морозний, сніжний і холодний! Про це попереджають синоптики. У деяких містах погода почне псуватися вже сьогодні. А Київ наздожене у понеділок. Тому раджу починати вже на цих вихідних запасатися калоріями, щоб гідно протистояти холоду весь наступний робочий тиждень. Влаштуйте собі чорно-білі солодкі (чізкейкові) суботу і неділю", - написала Лілія.

Красуня і господиня: Лілія Ребрик захопила мережу стильним вбранням і поділилася простим рецептом чізкейкуЛілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Рецепт чізкейку від Лілії Ребрик

- Подрібнене шоколадне печиво - 1,5 стакани;

- Розтоплене вершкове масло - 4 ст. л.;

- Вершковий сир - 450 г;

- Цукрова пудра - 1,5 чашки;

- Збиті вершки - 3 склянки.

  • "Добре подрібнене шоколадне печиво змішайте з маслом, щоб вийшла однорідна маса.
  • Викладіть її у форму для випікання і сформуйте рівну скоринку, покладіть у холодильник на 10 хвилин.
  • Збийте міксером на великій швидкості вершковий сир.
  • До сіру додавайте цукрову пудру по 0,5 стакани - збиваючу спочатку на низькій, а потім - на високій швидкості.
  • До збитих сиру і пудрити додайте вершки і перемішайте добряче. Покладіть у форму з корочкою і розрівняйте ложкою.
  • Накрийте харчовою плівкою і поставте на 2 години в морозилку, а потім - в холодильник на всю ніч.
  • Перед подачою дайте чізкейк постояти 10-15 хвилин за кімнатної температури.

І головна умова - їжте на здоров'я і в задоволення! Бо завтра ж поділюся секретом - як позбутися калорій, які ви наїли!", - пообіцяла ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Ребрик поділилася секретом виховання дочки-підлітка. Коли мала захоче занадто дорогий телефон, відповідайте їй так.

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