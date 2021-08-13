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Красива, як ніколи: Дженніфер Лопес захопила витонченою фігурою в трендовому вбранні

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США, П'ятниця 13 серпня 2021 18:22
Красива, як ніколи: Дженніфер Лопес захопила витонченою фігурою в трендовому вбранні Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

Дженніфер Лопес завжди виглядала чудово, але останнім часом 52-річна зірка просто сяє. Зрозуміло, вся справа у новому романі знаменитості, який вона підтвердила зовсім недавно.

Днями співачка і актриса вирушила в ресторан з дочкою і відразу ж стала об'єктом папараці.

Дженніфер Лопес виглядала елегантно і стильно, примірявши одне з наймодніших поєднань цього літа: широкі білі штани класичного крою, а також сірий топ. Доповнили їх об'ємна двоколірна сумка, а також бежеві босоніжки. З аксесуарів зірка підібрала кілька золотих ланцюжків, непомітні сережки і браслет. Волосся вона поклала в просту укладку, а макіяж виконала за допомогою засобів своєї нової лінії - в золотистих відтінках.

Красива, як ніколи: Дженніфер Лопес захопила витонченою фігурою в трендовому вбранніКрасива, як ніколи: Дженніфер Лопес захопила витонченою фігурою в трендовому вбранніДженніфер Лопес з донькою (фото: скрін instagram.com/elle_russia)

Образ співачки оцінили шанувальники по всьому світу. Фанати впевнені, що зараз Дженніфер виглядає красивою, як ніколи раніше.

Нагадаємо, відносини з Беном Аффлеком співачка не коментує. Але на свій день народження вона виклала спільне фото з актором, яке говорить сама за себе. Тим не менш, багато хто досі сумніваються в правдивості роману зірок, вважаючи їх піаром. При цьому зірки раз у раз з'являються на фото папараці за романтичними прогудкамі і подорожами.

Також раніше ми писали, що колега Лопес - 51-річна Кетрін Зета-Джонс - також підкорила мережу своєю стрункою фігурою.

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