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Гарна до нестями: смілива Дорофєєва в одному світшоті захопила нескінченними ніжками

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 14:58
Гарна до нестями: смілива Дорофєєва в одному світшоті захопила нескінченними ніжками Надя Дорофєєва (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва перед прямими ефірами "Голосу країни" полетіла в теплі краї заради зйомок рекламної кампанії відомого спортивного бренду і з задоволенням ділиться з шанувальниками ауттейками і тим, що залишилося за кадром. Фото та відео в мальовничій місцевості на фоні морських пейзажів надихають армію фанів співачки. А ось свіжий знімок в її фотоблозі взагалі наробив галасу і змусив шанувальників вправлятися в красномовстві.

На сторінці в Instagram вона опублікувала атмосферний фото в свитшоте кольору морської хвилі у величезній написом на грудях.

Спортивний і зручний, а головне короткий, аутфіт дозволив Наді максимально оголити стрункі ніжки в білих кросівках. Волосся дівчини укладене в нарочито недбалу зачіску.

"Якщо тобі попалося це фото, значить скоро твоя мрія здійсниться", - пообіцяла зірка.

"Дивись мені!" – жартівливо погрозила Наді Даша Астаф'єва. "Ура!" – зраділа продюсер Ірина Горова.

Гарна до нестями: смілива Дорофєєва в одному світшоті захопила нескінченними ніжками

Надя підкорила розслабленим чином (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Підписники Наді почали ділитися своїми мріями і бажаннями, а також не відпустили свою улюбленицю без компліментів.

  • Ти дуже, дуже красива
  • Вау, яка ж ти красива і щаслива
  • Це буде щось нереально круте!
  • Неймовірна
  • Чудова
  • Гарна до нестями
  • Яка крута фотка і яка ти гарна на ній
  • Класне фото
  • Дуже красива MADAM DOROFEEVA

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва завела образом в блискучому міні на зйомках "Голосу країни 2021".

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