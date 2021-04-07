Гарна до нестями: смілива Дорофєєва в одному світшоті захопила нескінченними ніжками
Надя Дорофєєва перед прямими ефірами "Голосу країни" полетіла в теплі краї заради зйомок рекламної кампанії відомого спортивного бренду і з задоволенням ділиться з шанувальниками ауттейками і тим, що залишилося за кадром. Фото та відео в мальовничій місцевості на фоні морських пейзажів надихають армію фанів співачки. А ось свіжий знімок в її фотоблозі взагалі наробив галасу і змусив шанувальників вправлятися в красномовстві.
На сторінці в Instagram вона опублікувала атмосферний фото в свитшоте кольору морської хвилі у величезній написом на грудях.
Спортивний і зручний, а головне короткий, аутфіт дозволив Наді максимально оголити стрункі ніжки в білих кросівках. Волосся дівчини укладене в нарочито недбалу зачіску.
"Якщо тобі попалося це фото, значить скоро твоя мрія здійсниться", - пообіцяла зірка.
"Дивись мені!" – жартівливо погрозила Наді Даша Астаф'єва. "Ура!" – зраділа продюсер Ірина Горова.
Надя підкорила розслабленим чином (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Підписники Наді почали ділитися своїми мріями і бажаннями, а також не відпустили свою улюбленицю без компліментів.
- Ти дуже, дуже красива
- Вау, яка ж ти красива і щаслива
- Це буде щось нереально круте!
- Неймовірна
- Чудова
- Гарна до нестями
- Яка крута фотка і яка ти гарна на ній
- Класне фото
- Дуже красива MADAM DOROFEEVA
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва завела образом в блискучому міні на зйомках "Голосу країни 2021".