Красива і щаслива: Дженніфер Еністон підкорила мережу милим домашнім фото

Дженніфер Еністон не часта гостя в мережі Instagram, незважаючи на 35-мільйонну армію фоловерів. Зате якщо вона робить пост, то від усієї душі. Краще тому підтвердження - нові фото, де голлівудська зірка з'явилася в милій домашній атмосфері.



Актриса з домашнім улюбленцем (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Дженніфер позує разом зі своїм псом, який сидить у неї в ногах. На серії знімків актриса мило обіймає його, торкає за вуха і просто милується. "Ми вдячні", - написала знаменитість. Виглядає ця картина настільки зворушливо, що викликала справжню бурю емоцій у мережі. "Це дуже мило!", "Милашки", "Я просто закохана в це", - пишуть вони.

Виглядає Дженніфер як завжди, просто відмінно. Для домашньої вечірки на честь Дня подяки вона одягла темні джинси, а також чорний светр з високим горлом. Доповнили образ лаковані туфлі на стійкому каблуці. Волосся 51-річна зірка розпустила по плечах, злегка його завивши, а макіяж зробила легкий і ненав'язливий, підкресливши як і раніше сяючу шкіру.

Виглядає зірка "Ранкового шоу" спокійною і умиротвореною. Схоже, Еністон по-справжньому щаслива. Можливо, причина тому - новий роман, який стали приписувати актрисі зовсім недавно.