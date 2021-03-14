Красива як сонце: Оля Полякова захопилася ефектним фотосетом 16-річної доньки
На днях Маша Полякова сполохала мережу тривожними новинами – дівчина негайно потрапила в лікарню з апендицитом. Вона показала свою палату і розповіла про перебування в клініці. Маша вже повернулася додому і вирішила порадувати підписників ефектною фотосесією.
Маша показала в Instagram стильний фотосет зі сміливим макіяжем і декольте. Локацією стала більярдна.
А реквізитом для зйомки - кий і кулі. Дівчина намалювала красиві розмашисті стрілки і та вибрала персикові тіні.
Маша вирішила порадувати підписників подарунками і пообіцяла їх тим, хто правильно відповість на питання про неї:
1 через скільки днів її виписали з лікарні ?
2 на яких інструментах вона грає?
3 як називається її гурт?
4 як звати її собаку ?
5 як привітала її мама на 16-річчя ?
6 що вона дивиться щонеділі ввечері (точну назву)?
Маша Полякова підкорила стильними фото (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Ти красива як сонце", - залишила комплемент для доньки Оля Полякова.
Підписники Маші постаралися вгадати відповіді на питання дівчини, а також не обійшлося без коплиментов.
- Красуня
- Така вже лялечка
- Машуля, ти неймовірно красива, класна
- Ти гориш як вогонь
Нагадаємо, що Маша Полякова спантеличила мережу танцями з крапельницею. Багато хто порахував таку поведінку в лікарні в катером у вені недоречним і навіть небезпечним для здоров'я дівчини. Інші ж похвалили її за життєрадісність.