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Красива як сонце: Оля Полякова захопилася ефектним фотосетом 16-річної доньки

Новость на русском → Неділя 14 березня 2021 14:57
Красива як сонце: Оля Полякова захопилася ефектним фотосетом 16-річної доньки Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

На днях Маша Полякова сполохала мережу тривожними новинами – дівчина негайно потрапила в лікарню з апендицитом. Вона показала свою палату і розповіла про перебування в клініці. Маша вже повернулася додому і вирішила порадувати підписників ефектною фотосесією.

Маша показала в Instagram стильний фотосет зі сміливим макіяжем і декольте. Локацією стала більярдна.

А реквізитом для зйомки - кий і кулі. Дівчина намалювала красиві розмашисті стрілки і та вибрала персикові тіні.

Маша вирішила порадувати підписників подарунками і пообіцяла їх тим, хто правильно відповість на питання про неї:

1 через скільки днів її виписали з лікарні ?
2 на яких інструментах вона грає?
3 як називається її гурт?
4 як звати її собаку ?
5 як привітала її мама на 16-річчя ?
6 що вона дивиться щонеділі ввечері (точну назву)?

Красива як сонце: Оля Полякова захопилася ефектним фотосетом 16-річної доньки

Красива як сонце: Оля Полякова захопилася ефектним фотосетом 16-річної доньки

Красива як сонце: Оля Полякова захопилася ефектним фотосетом 16-річної доньки

Красива як сонце: Оля Полякова захопилася ефектним фотосетом 16-річної доньки

Красива як сонце: Оля Полякова захопилася ефектним фотосетом 16-річної доньки

Красива як сонце: Оля Полякова захопилася ефектним фотосетом 16-річної доньки

Маша Полякова підкорила стильними фото (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Ти красива як сонце", - залишила комплемент для доньки Оля Полякова.

Підписники Маші постаралися вгадати відповіді на питання дівчини, а також не обійшлося без коплиментов.

  • Красуня
  • Така вже лялечка
  • Машуля, ти неймовірно красива, класна
  • Ти гориш як вогонь

Нагадаємо, що Маша Полякова спантеличила мережу танцями з крапельницею. Багато хто порахував таку поведінку в лікарні в катером у вені недоречним і навіть небезпечним для здоров'я дівчини. Інші ж похвалили її за життєрадісність.

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