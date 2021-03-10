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Донька Олі Полякової екстрено потрапила в лікарню

Новость на русском → Середа 10 березня 2021 13:34
Донька Олі Полякової екстрено потрапила в лікарню Донька Олі Полякової опинилася у лікарні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Донька української співачки Олі Полякової Маша потрапила в лікарню. Її 10 березня відвезла швидка допомога на госпіталізацію.

Про це Маша повідомила в своїх Instagram-stories.

Зараз Маша знаходиться в приватній клініці, у неї підозрюють апендицит. Вона показала свою палату і зазначила, що їй дуже хочеться з'їсти якийсь фаст-фуд, але вона отримує харчування через крапельницю.

"Я так хочу Бігмак меню, Макклурри і чесночній соус, а мені не можна", - поскаржилася Маша.

Донька Олі Полякової екстрено потрапила в лікарнюМаша Полякова потрапила в лікарню (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, що нещодавно Маша відсвяткувала своє 16-річчя, а її сім'я влаштувала дочці велику вечірку.

Як ми раніше писали, Оля Полякова, яка нещодавно злилася в поцілунку з Настею Каменських, зворушила передплатників новим постом.

Раніше ми писали, що Полякова допомогла дочці кардинально змінити зовнішність.

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