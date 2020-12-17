В очікуванні дива: Катерина Кухар показала рідкісне фото з чоловіком Олександром Стояновим

Катерина Кухар ще з "Танців з зірками" стала для своїх фоловерів джерелом мудрості. Наприклад, вона надихнула їх висловлюванням про те, що вважає вкрай важливим у житті: у кого це виходить, той непереможний.

А ще прима любить порадувати шанувальників фото в звабливих нарядах. Але особливо фанатам за душі, якщо Катерина ділиться подробицями особистого життя. Як вона наряджає ялинку з дітьми, як проводить час з чоловіком, ділиться їх спільними планами на майбутнє.

На цей раз Кухар показала рідкісне фото з чоловіком Олександром Стояновим. На знімку вони стоять у зимовому Сіетлі під час гастролей. Навколо горять вогники. Катерина в пальто, а Юрій пуховику, вони обіймаються для селфі і посміхаються відображенню в дзеркалі. Катерина супроводила фото довгим постом-роздумом про коронавирусе і про очікуванні дива.

"В минулому році наш грудень пронісся зі швидкістю світла... Він був наповнений гастролями, перельотами, виставами, загубленим багажем, дорогими серцю зустрічами, новорічними виступами і найтеплішими спогадами", - зізналася знаменитість.

А в цьому році останній місяць року для неї - не менш насичений, зізналася Катерина, але зовсім інший.

Катерина Кухар вірить в чудеса (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Я всіма фібрами душі відчуваю, що всі в очікуванні неймовірного дива, яке чекає нас після бою курантів... Ніби ми всі прокинемося від страшного сну і все буде, як раніше", - написала Кухар.

Вона додала, що факт залишається фактом: світ зараз поділяється на три частини. На тих, хто вже перехворів і перестав на час боятися; на тих, хто панічно боїться захворіти; на тих, хто зараз в процесі.

"І в цій веремії хочеться запропонувати всім нам думати виключно про хороше, посилати позитивні бажання, енергію і думки в космос!", - підбадьорила своїх фоловерів Катерина.

Вона додала, що "головне - тримати хвіст пістолетом", а ще сміливо рухатися до нового числового етапу, під світло гірлянд і бризки шампанського.

"Які ви красиві", "Вау", "Круті", "Милі", "Це любов", - написали шанувальники під зворушливим зимовим селфи.

Нагадаємо, нещодавно Кухар вдягала разом з дітьми ялинку. Зірка зізналася в дуже особливою сімейної традиції, ніж розсмішила всіх фанатів до сліз.