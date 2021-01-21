Красиві і щасливі: Брітні Спірс показала нове миле фото з молодим коханим

Брітні Спірс - часта гостя на просторах мережі. Але найчастіше 39-річна зірка викликає хвилювання і критику. Аж надто дивними здаються з боку її танці і відео, на яких популярна співачка кружляє по хаті в чудернацьких вбраннях. Але коли вона показує фото зі своїм бойфрендом Семом Асгарі, все стає на свої місця. Пара виглядає щасливою і впевненою, відразу наталкивая на думці, що тривога за психічний стан Брітні сильно перебільшена.

Брітні Спірс і Сем Асгарі (фото: instagram.com/britneyspears)

Днями пара показала нове спільне фото: Брітні і Сем зображують реп-виконавців, роблячи відповідні жести. Одягнені обидва ефектно і незвично. Спірс позує в чорних скінні, білому джемпері, бежевому пальто, а також коричневих чоботях. Волосся співачка зібрала у високий хвіст, а макіяж зробила більш акуратним, ніж зазвичай.

Асгарі на знімку одягнений в білу футболку, чорні штани з принтом, білі кеди і контрастну помаранчеву шапку. Пара написала під фото, що це нова обкладинка їх реп-альбому, який вони запишуть разом. Втім, Спірс поспішила додати хештег, що нагадує всім - це жарт. Фанати висловили думку, що пора б Брітні вже дійсно записати нову музику, а не тільки жартувати про це. А також багато хто похвалив її зовнішній вигляд.

Раніше Брітні показала романтичні і кумедні фото з Семом, зроблені під час їх поїздки до океану.