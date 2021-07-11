Красиві і щасливі: Джамала підкорила стильними фото з чоловіком і підрослими синами

Українська співачка Джамала, яка стала першою учасницею "Танців з зірками 2021" , зачарувала шанувальників милими сімейними знімками. Зірка разом з чоловіком і синами прикрасила обкладинку журналу, а тепер показала і всю стильну фотосесію.

Атмосферні і зворушливі фото були опубліковані в Instagram артистки.

Сімейство позувало в ботанічному саду. Всі вони були в світлих нарядах - Джамала віддала перевагу брючному костюму, волосся завила в локони і зробила гарний макіяж.

Підрослі синочки Емір-Рахман і Селім-Гірай із задоволенням знімалися на руках у батьків.

Зйомка вийшла дуже атмосферною, доброю і світлою.

Джамала з чоловіком і дітьми влаштували ефектний фотосет в саду (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Розшукується новий номер Viva. Головні герої обкладинки хочуть мати пару екземплярів для близьких і рідних. Насправді ми в захваті! За декілька днів майже розкуплений багатотисячний тираж! Обожнюю, ви - найкращі", - підписала кадри співачка.

Сімейні фото підкорили шанувальників Джамали і вони залишили багато теплих коментарів.