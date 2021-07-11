Красиві і щасливі: Джамала підкорила стильними фото з чоловіком і підрослими синами
Українська співачка Джамала, яка стала першою учасницею "Танців з зірками 2021", зачарувала шанувальників милими сімейними знімками. Зірка разом з чоловіком і синами прикрасила обкладинку журналу, а тепер показала і всю стильну фотосесію.
Атмосферні і зворушливі фото були опубліковані в Instagram артистки.
Сімейство позувало в ботанічному саду. Всі вони були в світлих нарядах - Джамала віддала перевагу брючному костюму, волосся завила в локони і зробила гарний макіяж.
Підрослі синочки Емір-Рахман і Селім-Гірай із задоволенням знімалися на руках у батьків.
Зйомка вийшла дуже атмосферною, доброю і світлою.
Джамала з чоловіком і дітьми влаштували ефектний фотосет в саду (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Розшукується новий номер Viva. Головні герої обкладинки хочуть мати пару екземплярів для близьких і рідних. Насправді ми в захваті! За декілька днів майже розкуплений багатотисячний тираж! Обожнюю, ви - найкращі", - підписала кадри співачка.
Сімейні фото підкорили шанувальників Джамали і вони залишили багато теплих коментарів.
- Найталановитіша, голосиста співачка, прекрасна Мама і красива дружина Джамала! все в одному! Люблю Вас і захоплююся!
- Яка гарна та стильна родина! Фото неймовірно гармонічне - зелень та бєж - то вогонь
- Красиві і щасливі
- Неймовірно красиві фото, щастя вашій сім'ї
- Які ви кльові!!!
- Яка гарна родина і щяслива
- Ви такі гарні
- Ви супер класні! Щастя вам і здоров'я всієї сім'ї
- Які чудові фото
- Яка Ви світла... Щасти Вам.
- Ви прекрасні. Будьте щасливі!
- Яка гарна пара, а дітки супер, здоров'я вам
Нагадаємо, раніше Джамала з екстремальним декольте напророкувала перемогу українським футболістам у матчі "Євро 2020".