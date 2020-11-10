Красиві і щасливі: MONATIK з дружиною влаштували романтику на тлі осіннього Стамбула

MONATIK, він же Дмитро Монатік, прекрасний батько і чоловік. Він довго приховував обличчя синів Марка і Платона, а також мало розповідав про дружину Ірину, але все ж зважився познайомити шанувальників з найріднішими і близькими. Тепер на сторінці музиканта і його другої половинки все частіше з'являються спільні фото, які приводять шанувальників співака в повний захват. Листопадовий вікенд Дмитро та Ірина вирішили провести в Стамбулі і показали барвисті фото з своєї романтичної подорожі в Instagram.

Виявилося, що пара полетіла до Туреччини на святкування дня народження своєї подруги - ведучої Вікторія Батуі.

На знімках Ірина та Дмитро позують на фоні місцевих визначних пам'яток. Ірина вибрала для прогулянки смугастий костюм зі спідницею-міді по фігурі, чорне пальто і шарф забарвлення "Nova Check" ("клітка бербері").

Ірина Монатік показала яскраві фото з чоловіком з Туреччини (фото: instagram.com/irinamonatik)

Шанувальники пари не змогли стримати захоплення.

Яка краса! І ви з Дімою

Дуже красива пара

Які ви красиві

Шикарні фотки, молодці

Найкращі і красиві

До речі, Дмитро з Іриною, а також іменинниця Вікторія Батуі і ще одна зіркова пара українського шоу-бізнесу – Надя Дорофєєва та Володимир Дантес наприкінці вересня разом відпочивали в турецькому Кемері.

На початку жовтня MONATIK зворушив взізнанням синові-імениннику і дружині, яка подарувала йому чудових дітей.