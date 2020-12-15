Красиві і затишні: Олена Шоптенко порадувала шанувальників зимовими фото з сином

Олена Шоптенко попередила фанатів, що "Танці з зірками" в цьому році стали для неї прощальним сезоном. Тепер хореограф більше перейшла на викладацьку діяльність і на турботу до своєї родини.

Наприклад, цього року її син, якому вже два з половиною роки, вперше став свідком зими по-справжньому морозної. Олена відзначила цю подію постом в соцмережі, показавши, як вони з малюком гуляють, тепло і затишно одягнені. В шапках, рукавицях, а малюк ще і в комбінезоні.

"Моєму синові вже 2,5 року, але, враховуючи те, що в минулому році була дуже довга осінь, то це, виходить, його перша морозна зима", - уклала Шоптенко.

Також Альона прихопила із собою на прогулянку по зимовому парку мильні бульбашки. Але, крім пускання бульбашок, мама і син встигли переробити купу справ.

"Нарешті-то ми: походили з хрусткою траві, з'їхали на попі з крижаної гірки, поїли бурульки. Залишилося: покататися на санях, пограти в сніжки, впасти в замет", - підсумувала свій список танцівниця.

Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko/)

Шанувальники відзначили, що і мама, і син виглядають відмінно - і дуже затишно. Раніше Олена Шоптенко вже демонструвала стильний лук на зимовий сезон. Хореограф запостила знімок в куртці-оверсайз з капюшоном бежево-сірого кольору. У тон до неї Олена підібрала сумку-гаманець. Також до образу підійшли дуже високі джинси з розрізами і туфлі з гострим носком.