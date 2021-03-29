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Що за краса! 20-річна дочка Джуда Лоу в яскравому купальнику підкорила мережу

Автор: Lite

Старша дочка Джуда Лоу - Айріс - знову порадувала фанатів стильними і соковитими образами.

Дівчина виклавши кілька гарячих фото, які змусили серця фоловерів битися швидше.

Айріс Лоу виклала кілька знімків, на яких приміряла яскраво-блакитний купальник. Зірка фешн-індустрії, яка нещодавно підписала контракт з Dior, виглядає просто і стильно. Вона вибрала для пляжного образу масу яскравих аксесуарів: довгі структурні сережки з бісеру, а також кольє з різнокольоровими каменями. На особливу увагу заслуговує і манікюр моделі: кілька яскравих відтінків виглядають по-літньому безтурботно і мило.

Айріс Лоу на нових знімках (фото: instagram.com/lirisaw)

Волосся юна красуня заплела у високий пучок, а від макіяжу відмовилася практично повністю, профарбувавши тільки вії в один шар тушшю і губи - легким блиском. Втім, фанати не раз говорили, що таку красу косметика тільки псує.

"Привіт, красуня", "Що за краса", "Я б хотів бути твоїм хлопцем", "Так приємно бачити живу шкіру", "Вау", "Дивна", "Ангел", "Нереальна", - не втомлюються захоплюватися фанати спадкоємиці Джуда Лоу.

Раніше дівчина продемонструвала модний лук, де поєднала відразу кілька джинсових елементів.

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Новини України красотамодельотецДжуд Лоудочь
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