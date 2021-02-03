Краса і артистизм: Лілія Ребрик заворожила фанатів своїм чуттєвим танцем на пляжі

Лілія Ребрик не дає своїм шанувальникам занудьгувати ні на секунду: вона ділиться рецептами смачних страв, соковитими селфі і навіть запальними танцями.
А ще ведуча ранкового шоу час від часу змушує чоловіка Андрія Дикого приревнувати. Нещодавно вона поділилася в своєму Instagram селфі з українським співаком і наставником у проекті "Голос країни" Олегом Вінником. Лілія стоїть в обнімку з кумиром мільйонів, але зізнається, що любить тільки Дикого.
І ось, знову танці: Ребрик так захотілося на море з холодного зимового Києва, що вона згадала, як рік тому в цей час вона танцювала на березі океану.
"Коли бачу засніжений пейзаж за вікном (я вже казала: люблю зиму сніжну, морозну, але щоб не довго, мені весну вже подавай!). Так ось: коли я бачу такий пейзаж за вікном, мені одразу так хочеться на море! Щоб гарячий пісок під ногами, щоб ним можна було гратися: пропускати крізь пальці - і так собі відволікати від буденності і розслаблятися, щоб чутно було хвилі, щоб у повітрі пахло сіллю і щоб вода була тепла-тепла і прозора!", - написала Лілія і показала чуттєвий танець на пляжі.
Вона запропонувала своїм шанувальникам перед сном закрити очі і просто візуалізувати свої мрії: уявити, де б кожному хотілося опинитися.
"Хай мрії у нас у всіх здійсняться! Цей пост на це заряджений", - пообіцяла ведуча.
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)
Шанувальники в коментарях написали, де вони себе уявляють і похвалили Лілію за витонченість і артистизм.
Нагадаємо, у ведучої підростають дві дочки. Одна з них вже підліток - і Лілія дала рада матусям, що відповідати малій, якщо та захоче дорогий смартфон, тому що такий вже давно є у всіх подруг.