Краса і артистизм: Лілія Ребрик заворожила фанатів своїм чуттєвим танцем на пляжі

Лілія Ребрик не дає своїм шанувальникам занудьгувати ні на секунду: вона ділиться рецептами смачних страв, соковитими селфі і навіть запальними танцями.

А ще ведуча ранкового шоу час від часу змушує чоловіка Андрія Дикого приревнувати. Нещодавно вона поділилася в своєму Instagram селфі з українським співаком і наставником у проекті "Голос країни" Олегом Вінником. Лілія стоїть в обнімку з кумиром мільйонів, але зізнається, що любить тільки Дикого.

І ось, знову танці: Ребрик так захотілося на море з холодного зимового Києва, що вона згадала, як рік тому в цей час вона танцювала на березі океану.

"Коли бачу засніжений пейзаж за вікном (я вже казала: люблю зиму сніжну, морозну, але щоб не довго, мені весну вже подавай!). Так ось: коли я бачу такий пейзаж за вікном, мені одразу так хочеться на море! Щоб гарячий пісок під ногами, щоб ним можна було гратися: пропускати крізь пальці - і так собі відволікати від буденності і розслаблятися, щоб чутно було хвилі, щоб у повітрі пахло сіллю і щоб вода була тепла-тепла і прозора!", - написала Лілія і показала чуттєвий танець на пляжі.

Вона запропонувала своїм шанувальникам перед сном закрити очі і просто візуалізувати свої мрії: уявити, де б кожному хотілося опинитися.

"Хай мрії у нас у всіх здійсняться! Цей пост на це заряджений", - пообіцяла ведуча.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Шанувальники в коментарях написали, де вони себе уявляють і похвалили Лілію за витонченість і артистизм.

Закрила очі і вже одразу бачу море, тепле-тепле, ніжне-ніжне, я кайфую під промінчиками сонця!

Краса, артистизм, молодість, позитив в одній особі - це здорово

Яка и позитивна людина, запальна, гаряча, пишаюсь вами і вашою родиною

Нагадаємо, у ведучої підростають дві дочки. Одна з них вже підліток - і Лілія дала рада матусям, що відповідати малій, якщо та захоче дорогий смартфон, тому що такий вже давно є у всіх подруг.