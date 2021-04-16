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Краса без кордонів: Сальма Хайек підірвала мережу розкішним вечірнім образом

Новость на русском → США, П'ятниця 16 квітня 2021 19:34
Краса без кордонів: Сальма Хайек підірвала мережу розкішним вечірнім образом Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайєк показала нове архівне фото, порадувавши фанатів улюбленим для них контентом. Актриса вкотре підкорила своєю нев'янучою красою.

Фото опубліковано в її Instagram.

Сальма Хайєк вирішила нагадати фанатам в період карантину про розкішні вечірні виходи, якими раніше було сповнена її життя. Зірка показала архівне фото, де позує у вишуканій сірій сукні зі сріблястим поясом. Доповнює образ макіяж з коричневими тінями на повіках, а також укладка в висвітленими пасмами.

Краса без кордонів: Сальма Хайек підірвала мережу розкішним вечірнім образом

Сальма Хайєк в молодості (фото: instagram.com/salmahayek)

У підпису Сальма вказала коротко, що фото зроблено давно. Але фанатам це не завадило захопитися красою спекотної актриси. До того ж, на їхню думку, вона практично не змінилася.

"Ваша краса не має меж", "Дуже красива", "Вау", "Це занадто красиво", "Королева", "Дуже красива жінка", "Така милашка", "Просто красуня", "Ти не міняєшся", "Красива тоді і зараз!", - пишуть їй фанати.

Нагадаємо, актриса раніше показала, що в свої 54 виглядає дуже молодо.

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