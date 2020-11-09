RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Краса і грація Анни Різатдінової на спекотних фото: такою ви її не бачили

Автор: Дмитрий Войналович

Ми зібрали спекотні знімки Анни Різатдінової, від яких не так-то просто відірвати погляд

Анна Різатдінова – бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 з художньої гімнастики – завжди вміла привернути увагу численних шанувальників не тільки своїми спортивними досягненнями. Так, особисте життя 27-річної знаменитості також завжди викликало інтерес з боку преси і фанатів.

Раніше зірка спорту була в стосунках з Олександром Онищенком, від якого народила сина. А днями стало відомо про новий роман Різатдінової – з колишнім футболістом "Чорноморця" Сергієм Мельником. Пара оголосила цю новину в останньому ефірі шоу "Танці з зірками", чим буквально сколихнула мережу.

Радісна подія підняла цілу хвилю емоцій і обговорень шанувальників гімнастки і її нового обранця. Зрозуміло, тепер до сторінок в мережі Instagram знаменитостей прикута пильна увага фанатів.

Втім, у своєму блозі Анна ще не встигла зробити пост про нове кохання. Зате тут можна знайти масу надихаючих і мотиваційних постів, б'юті-порад і стильних фото для численних проєктів.

Популярні новини

Також Анна любить ділитися і кадрами зі звичайного життя, радуючи шанувальників яскравими селфі, фото в купальниках і досить відвертих вбраннях, які підкреслюють її досконале тіло.

Милуємося найгарячішими з них!

Ганна Різатдінова може вбити наповал своєю красою (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Пропонуємо вам також помилуватися красою української телеведучої Саші Лободи, яка нещодавно влаштувала пристрасну фотосесію в ліжку.

Також дивіться пікантні фото дорослої зірки "Сватів" в спокусливих образах.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Анна Ризатдинова