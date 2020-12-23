Краса жіночого тіла і неосяжність душі: Тіну Кароль відлили з воску

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно прикрасила обкладинку колекційного видання книги Ukrainian Women in Vogue. Команда українського видання присвятила випуск жінкам України, що змінюють світ тут і зараз.

А тепер у Тіни чергова новина - її відлили з воску. На скульптурі співачка сидить з томним виразом обличчя, підігнувши одну ногу. За словами творців, знадобилося понад 700 годин роботи художників, скульпторів, дизайнерів та майстрів по заливці, щоб вийшов фінальний варіант.

"Сама технологія створення свічки складається з декількох етапів. Спочатку по фотографії була зліплена скульптура з пластиліну. Далі вона була залита в керамічну форму з якої робили зліпки силікону спеціально під форми для свічок. Вибір кольору, аромату і звичайно унікальність свічки - в розташуванні гніту, який встановлений по спинці скульптури, тим самим завжди залишаючи обличчя і передню частину свічки недоторканими", - розповіли творці.

Зате тепер "фігурка звучить ароматом сандала, який оспівує красу жіночого тіла і неосяжність душі", зізналися автори.

Свічку приурочили до 15-річчю творчості співачки.

"Живая женщина из плоти и из крови

Из горечи, потери и обид,

Из радости и солнечного света

Вот я какая, и такой прими.

Прими, коли в безумном отречении

От норм морали, ханжества и лжи

Я преступила ту черту, которой

Игру от правды отделяем мы.

Невинное кокетство обернулось

Упреком странным, острым как клинок

Открыв глаза, мне небо улыбнулось

Спустив на землю градом свой курок...", - написала Тіна під своїм постом, де демонструє свічку у вигляді себе.

Тіна Кароль (відео: instagram.com/tina_karol/)

Нагадаємо, Тіна Кароль приголомшила мережа фотосесією в сукні від всесвітньо відомого дизайнера.