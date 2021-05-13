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Красі не перешкода: Ешлі Грем показала целюліт і складочки на спекотному відео з душу

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США, Четвер 13 травня 2021 22:23
Красі не перешкода: Ешлі Грем показала целюліт і складочки на спекотному відео з душу Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем ніколи не перестане робити рекламу натуральній красі без ретуші. Цього разу вона не посоромилася показати не тільки целюліт і складочки. Але і запросила фанатів з собою в душ, щоб продемонструвати процедури, які вона робить для гладкості шкіри.

Новий ролик Ешлі приурочила до випуску своєї новинки.

"Пам'ятаєте, коли я не голила пахви під час карантину, і людей доводило це до істерики? Ну вгадайте, що?! Я зробила свою БРИТВУ...", - написала щаслива Грем.

У ролику вона танцює в тілесній білизні, яка підкреслила кожен сантиметр її тіла. Зрозуміло, целюліт, складочки і волосся на тілі вона приховувати не стала, а навіть навпаки - зробила на них акцент. Модель продемонструвала в дії свої продукти: бритву, стрічки для епіляції та інші необхідні приналежності для гладкої шкіри.

Ешлі Грем не боїться показати себе у всій красі (відео: instagram.com/ashleygraham)

У мережі на її ролик відреагували, як завжди, бурхливо: "О боже, це так мило!", "Впевнена в собі жінка робить все, що хоче, люблю тебе!", "Мені подобається, яка ти чуттєва", "Просто магія", "Все в цьому так здорово!! Твоя енергія, дзвін, колір!!! Ти приголомшлива і моя абсолютна муза, я не втомлююся говорити"…

Нагадаємо, Ешлі - одна з найвідоміших у світі моделей plus size. Незважаючи на любов до своїх форм, вона не нехтує спортом і здоровим харчуванням. Дівчина давно займається з професійними тренерами і останнім часом помітно пострункішала.

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