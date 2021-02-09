RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Красуня: Настя Каменських в червоній куртці і кепці розкрила секрет життєвого успіху

Автор: Lite

Українська співачка Настя Каменських розповіла фанатам, що стежити за своїми думками так само важливо, як і доглядати за зовнішністю.

Проникливий пост співачка написала в своєму Instagram.

Популярні новини
Онучка президента України здивує появою на ТБ-шоу: дуже хвилювалася 07 лютого 2021
Віктор Павлік розсекретив стать майбутньої дитини від четвертої дружини 02 лютого 2021
Чисти картоплю, я виїжджаю: Леся Нікітюк схвилювала мережу фото з ефектним чоловіком і зізналася йому в любові 07 лютого 2021
Ненавиджу їсти вранці: Наталя Могилевська дала рецепт ідеального корисного сніданку 05 лютого 2021
Ідеальна! Ксенія Мішина в бікіні приголомшила точеними формами в "казковому місці" 06 лютого 2021
Наталю Могилевську не впізнали шанувальники після "маніпуляцій" з обличчям 02 лютого 2021
Особняк Насті Каменських і Потапа показали з висоти пташиного польоту (відео) 06 лютого 2021
Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта 05 лютого 2021
Три щасливі крихітки: Світлана Лобода показала дочок і похвалилася подарунком від коханого 07 лютого 2021
Ще молодше: 54-річна Сальма Хайєк показала, як "освіжити" обличчя за допомогою одягу 04 лютого 2021

Ми - те, про що ми думаємо, впевнена Каменських. І ця проста істина здатна багато чого змінити в нашому житті, потрібно тільки усвідомити її повною мірою.

Настя запостила фото в червоній куртці і кепці, на якому вона задумливо дивиться в далечінь. Фанати залишилися у захваті від Настіної краси.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Те, у що ми віримо, що помічаємо, про що думаємо, чого ми бажаємо, - все це не тільки відображає нас самих, але і знаходить фізичну форму, тобто стає реальним. Тому важливо помічати, про що ми думаємо - з якими думками прокидаємося і засинаємо, про що думаємо протягом усього дня", - написала співачка.

Каменських порадила шанувальникам постаратися кожен раз направляти свої думки у правильне русло.

"І скоро ви зрозумієте, як багато змін це принесло у ваше життя!", - пообіцяла співачка.

Нагадаємо, російський бізнесмен "наїхав" на Потапа і Настю Каменських: ніякої інтелігентності.

Відпочинок їй личить: Каменських у высоких шортах і топі від купальника вразила мережу красою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Настя Каменськихпевец
Читайте також
Як у казці: Наталя Могилевська захопила шанувальників зимовим луком на прогулянці
Красуня: Джамала показала, як носити і з чим комбінувати трендові широкі штани
Прогноз погоди