Був крейзі-період: Влад Яма зробив зізнання про бурхливі романи до весілля і ревнощі

Влад Яма і його дружина Ліліана – одна з найбільш зразкових пар українського шоу-бізнесу. В їх стосунках панують любов, щастя і взаєморозуміння. Якось хореограф і суддя "Танців з зірками" зізнався, що побоювався узаконити відносини, адже вважав, що втратить увагу шанувальниць, але зараз вважає ці висновки великою помилкою. В рамках подкасту 2POPODCAST на однойменному YouTube-каналі він розповів ведучим Потапу і Позитиву про ревнощі в парі і період любовних пригод.

Суддя "Танців з зірками" зазначив, що не тільки дружина ревнує його, але і йому не притаманні уколи ревнощів.

"Буває трошки, але вона ж знала, на що йде. Вона теж ой-ой-ой. Коли ми йдемо на якісь заходи, на неї ж теж звертають увагу. Я теж трошки ревную", – зізнався Влад.

Також він не приховує, що до весілля кілька років активно гуляв і заводив романи, але в юності був боязким і сором'язливим.

"У мене був період, кілька років,такі прямо крейзі. До того, як я зустрів Лілію. У мене були клуби, друзі, ресторани. У 19 років я був дуже сором'язливий хлопчина з Запоріжжя, не знав, як з дівчатами заговорити. Я знав, що треба жартувати, але не розумів – як. Я купував книжки з анекдотами і читав їх в поїзді, вчив напам'ять. Я думав, що я буду сяяти. Але коли треба, воно ж не вилазить", – зізнався хореограф.

Нагадаємо, що раніше Влад Яма переніс хірургічне втручання після травми.