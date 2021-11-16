У кроп-топі і блискучому костюмі: Маша Єфросиніна викликала фурор на "Танцях з зірками"

Телеведуча і актриса Маша Єфросиніна з'явилася на 11 ефірі шоу "Танці з зірками" в ефектному вбранні - вона стала ведучою зоряного балкона разом з Володимиром Дантесом.

На своїй сторінці в Instagram вона показала свій спокусливий лук і звернулася до підписників з питанням.

42-річна Єфросиніна викликала справжній фурор своїм зухвалим образом - ведуча з'явилася в чорному брючному костюмі від українського мультибренда Symbol, прикрашеному безліччю паєток. При цьому піджак був напіврозкритий, а під ним видно кроп-топ з ремінцями і блискітками.

Зірка поєднала стильний костюм з босоніжками на високих підборах, а також доповнила аутфіт сережками у вигляді зірок і яскравим червоним манікюром.

Укладання з ефектом мокрого волосся і макіяж з акцентом на очі додали луку Маші ще більше привабливості.

Маша Єфросиніна блищала в розкішному образі на "Танцях з зірками 2021" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

У підписі Єфросиніна висловилася про голосування на танцювальному проекті. Вона намагалася зрозуміти, як глядачі вибирають тих, за кого голосують, і чому з шоу пішла одна з кращих пар - Дмитро Каднай і Аліна Лі.

"Вчорашній ефір Танців, крім того, що у нас з @vladimirdantes відбувся дебют в парному веденні, залишив в мені змішані почуття! Я абсолютно точно заявляю, що не даю особисту оцінку всім героям паркету - вони всі для мене бійці, що живуть проектом і вже порядком їм понівечені! Я про інше хочу поговорити... напишіть, будь ласка, чесно, ось для того, щоб ви проголосували за того чи іншого учасника, що вам потрібно? Що з того, що ви бачите на екрані, викликає в вас рефлекс взяти телефон і відправити смс?" - цікавиться ведуча.

Вона зізналася, що була вражена результатами голосування в 11 ефірі.

"Було так: Оля Харлан в зоні ризику - ми як божевільні волаємо вам з екранів "рятууууйте!". Я закликаю всіх жінок натиснути, щоб дати можливість єдиній дівчині, що залишилася, із зірок продовжити життя в шоу! Хлоп, і ви це робите. Потім прям довго Костя Войтенко в зоні ризику - ефір заповнюється закликами голосувати за хлопця. І ось підходить шоу результатів: х*єнак, і з'ясовується, що за того, за кого всі були спокійні, тому що у нього все зашибісь і по голосам, і за оцінками, і по, мати його, феєричним танцям, - ви проголосували взагалі менше всіх!! Як?" - дивується знаменитість.

Згадала Маша і свій досвід участі в "Танцях з зірками".

"Я навіть свій досвід згадала: я вилетіла в той вечір, коли станцювала без помилок і вперше була собою задоволена, плюс в зал вперше прийшли мене підтримати мої чоловік і діти - ну, тобто все вперше було круто!!! І ви залишили мене без підтримки. І ось вчора те ж сталося з Дімою і його абсолютно казковою партнеркою Аліною Лі!" - зазначила Єфросиніна.