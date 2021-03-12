У крихітному халатику: 51-річна Дженніфер Лопес показала гарячі фото з відпочинку

Дженніфер Лопес вирушила на відпочинок в Домініканську Республіку, порадувавши своїх фанатів. Співачка позує у своєму номері, примірявши тільки крихітний халатик. Виглядає вона щасливою і сяючою.

Дженніфер Лопес зручно вмостилася на дивані з планшетом. Примітно, що навіть в номері вона позує з яскравим макіяжем, а волосся уклала у високу зачіску. Як видно, знімок далеко не спонтанний, а запланований. І фолловери оцінили його по повній.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

"Найкрасивіша жінка на всьому білому світі", "Ти дивовижна", "Гей, королева", "О боже, чому ти така ідеальна?", "Ти така гарна, це просто несправедливо", "Ну що за красуня", - обрушилася на дружину Алекса Родрігеса хвиля захоплень.