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У крихітному халатику: 51-річна Дженніфер Лопес показала гарячі фото з відпочинку

Новость на русском → США, П'ятниця 12 березня 2021 19:16
У крихітному халатику: 51-річна Дженніфер Лопес показала гарячі фото з відпочинку Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженніфер Лопес вирушила на відпочинок в Домініканську Республіку, порадувавши своїх фанатів. Співачка позує у своєму номері, примірявши тільки крихітний халатик. Виглядає вона щасливою і сяючою.

Нове фото з'явилося в блозі знаменитості на днях, зібравши масу приємних слів і позначок "подобається".

Дженніфер Лопес зручно вмостилася на дивані з планшетом. Примітно, що навіть в номері вона позує з яскравим макіяжем, а волосся уклала у високу зачіску. Як видно, знімок далеко не спонтанний, а запланований. І фолловери оцінили його по повній.

У крихітному халатику: 51-річна Дженніфер Лопес показала гарячі фото з відпочинкуДженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

"Найкрасивіша жінка на всьому білому світі", "Ти дивовижна", "Гей, королева", "О боже, чому ти така ідеальна?", "Ти така гарна, це просто несправедливо", "Ну що за красуня", - обрушилася на дружину Алекса Родрігеса хвиля захоплень.

Раніше співачка демонструвала досконалу фігуру в облягаючому одязі з латексу.

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