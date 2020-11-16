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У крихітному корсеті і шкіряних штанах: Кайлі Дженнер показала апетитні форми в трендовому образі

Новость на русском → Понеділок 16 листопада 2020 22:36
У крихітному корсеті і шкіряних штанах: Кайлі Дженнер показала апетитні форми в трендовому образі Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Зірка презентує новинки косметики

Кайлі Дженнер представила черговий провокаційний образ, який зробив її зіркою мережі. Молода матуся одягла костюм, зшитий з коричневої шкіри. Цей матеріал обожнює вся сім'я Кардашьян-Дженнер, але саме Кайлі вибирає речі пікантні навіть на ділову зустріч.

У крихітному корсеті і шкіряних штанах: Кайлі Дженнер показала апетитні форми в трендовому образіУ крихітному корсеті і шкіряних штанах: Кайлі Дженнер показала апетитні форми в трендовому образіУ крихітному корсеті і шкіряних штанах: Кайлі Дженнер показала апетитні форми в трендовому образіКайлі в новому трендовому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Цього разу вбрання 23-річної бізнесвумен склали брюки з високою посадкою, які підкреслили крутий вигин її стегон, а також крихітний корсет зі спокусливим вирізом, який ледь прикрив пишні груди дівчини. Втім, вона явно не збиралася нічого прикривати, навіть навпаки. На багатьох знімках Дженнер постаралася прогнутися так, щоб її оголені форми були видно максимально.

Доповнили аутфіт крихітна сумочка в тон костюму і об'ємні сережки-кільця. Зачіску зірка вирішила зробити в дусі Лари Крофт у виконанні Джолі, зібравши на потилиці в довгу косу. Таку ж укладку останнім часом обожнює і старша сестра Кайлі – 40-річна Кім Кардашьян. Родзинка ж всього образу, на якій хотіла зробити акцент юна власниця косметичного бренду – макіяж з яскраво-червоними губами. Його Кайлі створила за допомогою своєї нової колекції лінії.

Нагадаємо, для її промо Дженнер знову приміряла спокусливий образ в дусі героїні різдвяних казок. Правда, без пікантних деталей також не обійшлося.

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