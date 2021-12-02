Кров з молоком: Маша Полякова похвалилася розкішною фігурою в незвичайному купальнику

Старша дочка Олі Полякової Маша стала вельми успішним блогером і активно веде свою сторінку і спілкується з підписниками. 16-річна дівчина порадувала фоловерів новим фото в купальнику, зробленому під час недавнього відпочинку з сім'єю на Мальдівах.
Ефектний кадр вона оприлюднила у своєму Instagram.
Юна красуня позує в незвичайному цілісному купальнику з тваринним принтом в смужку і довгими рукавами, демонструючи стрункі ноги і тонку талію.
Маша зображена на тлі блакитного океану - дівчина стоїть, спираючись спиною об дерев'яний стовп і задумливо дивлячись убік. Її розкішне довге волосся красиво спадає на одну сторону.
Всупереч своєму звичаю, на цей раз Полякова-молодша не стала наносити макіяж.
Маша Полякова показала витончену фігуру в купальнику (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Я знайшла для себе ідеальний купальник. Я дуже мучуся від того, що згораю і саме тому хочу порадити ідеальний купальник, він працює як 50 spf крем і захищає вашу ніжну шкіру", - поділилася задоволена блогерка.
Деякі користувачі мережі порахували, що струнка фігура Маші – фотошоп, проте інші засипали її компліментами і в черговий раз відзначили схожість із зірковою мамою.
Раніше Оля Полякова зачарувала рідкісними фото з чоловіком і доньками з відпочинку на Мальдівах - співачка майже не показує свого чоловіка Вадима.