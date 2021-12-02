RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кров з молоком: Маша Полякова похвалилася розкішною фігурою в незвичайному купальнику

Автор: Марина Настевич

Старша дочка Олі Полякової Маша стала вельми успішним блогером і активно веде свою сторінку і спілкується з підписниками. 16-річна дівчина порадувала фоловерів новим фото в купальнику, зробленому під час недавнього відпочинку з сім'єю на Мальдівах.

Ефектний кадр вона оприлюднила у своєму Instagram.

Юна красуня позує в незвичайному цілісному купальнику з тваринним принтом в смужку і довгими рукавами, демонструючи стрункі ноги і тонку талію.

Маша зображена на тлі блакитного океану - дівчина стоїть, спираючись спиною об дерев'яний стовп і задумливо дивлячись убік. Її розкішне довге волосся красиво спадає на одну сторону.

Всупереч своєму звичаю, на цей раз Полякова-молодша не стала наносити макіяж.

Маша Полякова показала витончену фігуру в купальнику (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Я знайшла для себе ідеальний купальник. Я дуже мучуся від того, що згораю і саме тому хочу порадити ідеальний купальник, він працює як 50 spf крем і захищає вашу ніжну шкіру", - поділилася задоволена блогерка.

Деякі користувачі мережі порахували, що струнка фігура Маші – фотошоп, проте інші засипали її компліментами і в черговий раз відзначили схожість із зірковою мамою.

  • Ну що за Краса? Не можу відірвати погляд вже котру годину
  • Зараз би говорити про прийняття себе, і в той же час фотошопити фотки
  • Кров з молоком, копія мами
  • Яка красуня
  • Красуня і фігуриста в маму!!! Модель!
  • Красива, вся у маму
  • Красуня мамина
  • Дуже красива, ніжна, молоденька дівчина. Всяких невихованих дур не слухай

Раніше Оля Полякова зачарувала рідкісними фото з чоловіком і доньками з відпочинку на Мальдівах - співачка майже не показує свого чоловіка Вадима.

Читайте LITE в Google News
Оля ПоляковаМаша Полякова