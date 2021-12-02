Кров з молоком: Маша Полякова похвалилася розкішною фігурою в незвичайному купальнику

Юна красуня позує в незвичайному цілісному купальнику з тваринним принтом в смужку і довгими рукавами, демонструючи стрункі ноги і тонку талію.

Маша зображена на тлі блакитного океану - дівчина стоїть, спираючись спиною об дерев'яний стовп і задумливо дивлячись убік. Її розкішне довге волосся красиво спадає на одну сторону.

Всупереч своєму звичаю, на цей раз Полякова-молодша не стала наносити макіяж.

Маша Полякова показала витончену фігуру в купальнику (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Я знайшла для себе ідеальний купальник. Я дуже мучуся від того, що згораю і саме тому хочу порадити ідеальний купальник, він працює як 50 spf крем і захищає вашу ніжну шкіру", - поділилася задоволена блогерка.

Деякі користувачі мережі порахували, що струнка фігура Маші – фотошоп, проте інші засипали її компліментами і в черговий раз відзначили схожість із зірковою мамою.