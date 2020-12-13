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Світшот з принтом та шапка: Марія Полякова показала, як стильно одягатися в холоди

Новость на русском → Неділя 13 грудня 2020 16:59
Світшот з принтом та шапка: Марія Полякова показала, як стильно одягатися в холоди Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova/)
Автор: Lite

Оля Полякова встигає все: і виступати, і провокувати скандали, і з дітьми веселитися, нещодавно співачка показала Instagram, як вона проводить час зі своїми доньками, всі дружною жіночою компанією відправилися на шопінг.

Мабуть, шопінг не пройшов дарма, старша донька Марія Полякова запостила знімок, на якому вона сидить в стильному свитшоті з яскравим кольоровим принтом, шапка і масивний ланцюжок з хрестиком на шиї доповнили образ.

Світшот з принтом та шапка: Марія Полякова показала, як стильно одягатися в холоди

Маша Полякова та її домашній улюбленець (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

"Так на маму схожа!", "Дуже красива!", "Вау, крутий стиль", - написали шанувальники, оцінивши фото Марії з її домашнім улюбленцем. До речі, в коментарях дівчина попросила розповісти про своїх тварин, а у відповідь пообіцяла полайкать сторінки фоловерів.

Нагадаємо, що нещодавно Оля Полякова здивувала всіх надто молодим видом, фанати запідозрили зірку в пластиці.

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Новини України Новини шоу-бізнесу певец Оля Полякова Маша Полякова
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