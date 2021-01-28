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Дуже крута сімейка: Влад Яма захопив фанатів чарівним відео з Майамі

Автор: Lite

Влад Яма - один з тих телеперсон, яким слава не може запаморочити голову, сімейні цінності для нього завжди залишаються на першому місці. Він не забуває у своєму мікроблозі хвалити свою дружину і зізнаватися їй у коханні, а коли мова заходить про сина Леона, у Влада взагалі не хвататет епітетів, як він його обожнює.

"Пам'ятаю Твій перший крик. В той день моє життя змінилося назавжди. Люблю шалено! Хочу бути Тобі другом. Завжди. Ліліана, спасибі за Чудо", - написав Влад малюкові на його 5-й день народження.

Нещодавно Влад пустив сина навіть за кермо спорткара, вважаючи, що він вже досить самостійний хлопець.

Зараз вся сім'я Ями вирушила на відпочинок - в США. Яскраві фото з Майамі збирають море лайків та коментарів у соцмережах.

"Навіть те, що на цьому фото я схожий на маніяка, не перестає робити наше улюблене морозиво найсмачнішим у світі...", - написав Яма під веселим сонячним знімком, де вони з дружиною і сином їдять солодке частування.

У своєму новому пості Влад порадував відео в кращих традиціях TikTok, назвавши його "Як ми тут опинилися". Сім'я пройшла довгий шлях від аеропорту до сонячного Маямі за кулаком супермена-Влада.

Влад Яма (відео, фото: instagram.com/vladyama_official/)

Такий формат відео просто підірвав фанатів Ями, вони відмінно повеселилися, спостерігаючи за путешесвтіямі сім'ї:

  • Цікаво було, напевно, з боку дивитися на Влада, який всюди ходив і знімав на телефон витягнутий вперед кулак
  • Які ви гарні щасливі і дуже позитивні. Гарного відпочинку вам, чарівна сім'я
  • Влад - чарівник!
  • Ви така крута сімейка

Нагадаємо, Влад Яма нещодавно продемонстрував спільні гарячі знімки зі своєю дружиною Ліліаною. На фото пара позує у звабливому вбранні.

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